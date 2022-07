Citroën C1 2014-2021 Occasion Aankoopadvies

De Citroën C1 is niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Stel dat je een exemplaar wilt kopen van de generatie 2014 tot 2021, waar moet je dan op letten?

Jawel, het is tijd voor een occasion aankoopadvies van een van de populairste A-segment auto’s van Nederland: de Citroën C1. De C1 maakt natuurlijk deel uit van een drieling, met de Toyota Aygo en Peugeot 108 als de andere broertjes. Hoewel dit drieluik op hetzelfde platform staat, hebben ze allemaal hun eigen styling. Maar wat techniek betreft zijn de overeenkomsten heel groot.

Nu gaat dit occasion aankoopadvies dus over de Citroën C1 gebouwd van 2014 tot 2021, maar in feite gelden de zaken die we gaan benoemen ook voor de Aygo en 108 van dezelfde bouwjaren. Citroën heeft de C1 geleverd als driedeurs en als vijfdeurs. Met de nadruk op ‘geleverd’ inderdaad, want inmiddels is de auto uit productie, net als de Aygo en 108.

Alleen Aygo kreeg opvolger

Zowel Citroën als Peugeot heeft geen opvolger uitgebracht van respectievelijk de C1 en 108. Toyota deed dat wel. De Aygo is namelijk opgevolgd door de Toyota Aygo X, waarbij je de X uitspreekt als ‘cross’. Een mini-SUV dus, zo’n Aygo X. Citroën en Peugeot zagen geen verdienmodel meer in dit segment. De Citroën C1 – gebouwd van 2014 tot 2021 – is voorlopig dus de laatste stuiptrekking van de Fransozen in het klassieke A-segment.

Driecilinders

Kopers hadden voor dit model niet heel keuze wat betreft motoren. Citroën leverde een 1,0-liter driecilinder benzinemotor met 68 pk of 72 pk en ook een 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 82 pk. De variant met 82 pk ga je niet zo snel vinden. Het gros van de kopers koos voor de basismotor.

De 1,0-liter met 68 pk en 1,2-liter met 82 pk moesten bij de facelift in 2018 het veld ruimen voor een nieuwe 1,0-liter e-VTI met 72 pk. De andere motoren voldeden op dat moment niet meer aan de Euro 6.2-emissienorm. De 1.0 was te combineren met een automaat (gerobotiseerde handbak). Bij de nieuwe VTI-krachtbron praat je in het geval van de handgeschakelde versnellingsbak over de VTi 72 S&S en bij de elektronisch bediende versnellingsbak is dat de VTi 72 ETG.

Overzicht motoren Citroën C1 2014-2021

1.0 benzine 3-cilinder: 68 pk

1.0 VTi S&S benzine 3-cilinder: 72 pk

1.2 benzine 3-cilinder: 82 pk

De nieuwe 1.0 VTi met 72 pk geniet de voorkeur. Die is net even zuiniger. Het blokje levert 72 pk bij 6.000 toeren per minuut en maximaal 93 Nm aan trekkracht bij 4.400 toeren per minuut. Deze uitvoering sprint in 12,6 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een top van 160 km/u.

Facelift in 2018

Bij de facelift in 2018 kreeg de C1 een nieuw Citroën-logo, nieuwe kleuren en tilde de Franse autofabrikant de afwerking naar een wat beter niveau. Ook werden er wat rijhulpsystemen toegevoegd, zoals Traffic Sign Recognition en Mirror Screen (Apple Car Play, Android Auto en Mirror Link). Deze functie geeft het scherm van een smartphone weer op de tablet met 7-inch touchscreen, mits aanwezig in de auto.

Zaken als Active City Brake, Hill Start Assist, Lane Departure Warning System, een achteruitrijcamera en Keyless Entry & Start waren al leverbaar.

Laag gewicht

Bijzonder fijn aan de Citroën C1 is het lage gewicht van 815 kilogram (ledig). De Airscape-uitvoering – met canvas schuifdak – is met 830 kilogram ietsje zwaarder. Wel zo prettig: voor beide types betaal je weinig wegenbelasting. De C1 mag net als de 108 en Aygo niets trekken. Naast licht is de C1 ook lekker compact. Hij meet slechts 3.466 mm in de lengte.

Aandachtspunten

Tot zover een beknopte introductie over de Citroën C1, gebouwd van 2014 tot 2021. De reden waarom je dit artikel leest heeft natuurlijk te maken met de aandachtspunten. Voor de C1 van deze generatie hebben we de volgende zaken voor je op een rij gezet.

Carrosserie & Interieur

De C1 is natuurlijk een volbloed stadsauto. Let daarom extra goed op beschadigde koetswerkdelen, bumpers en wielen, want die kunnen in stedelijk gebied al snel beschadigen door omstanders.

Op de meest basale uitvoeringen na, hebben de meeste 108’s een klein 7-inch infotainment scherm. Dit is een touchscreen met ‘MirrorLink’. Houdt er rekening mee dat deze niet even soepel samenwerkt met alle smartphones.

Een piepje of kraakje in het interieur is heel normaal.

Let bij de Airscape-versies op de rubbers van het canvas schuifdak.

Basisversies zijn extreem kaal en grijs en hebben een eenvoudige radio en een plastic stuurwiel. Opteer liever voor een hoger uitrustingsniveau met leuke stoelbekleding, airco en het 7-inch infotainmensysteem met MirrorLink.

Kleine bagageruimte

Beperkte zitruimte achterin

Elektronica

Sommige C1’s hebben last van elektronische storingen waarbij veel lampjes gaan branden en de motor maar op halve kracht werkt. Harder dan 50 km/u rijden is dan niet mogelijk. Veelal is dit te wijten aan een defect bij de accu en daardoor eenvoudig te verhelpen.

Controleer of de airco-installatie naar behoren werkt, repareren is prijzig

Aandrijflijn

De koppeling is een zwak punt. Controleer of deze niet te hoog ‘aangrijpt’ en niet slipt met het gas geven. Als de motor meer toeren gaat maken, maar niet gaat versnellen, dan moet de koppeling vervangen worden.

De C1 houdt niet altijd van koude starts. De motor kan iets langer nodig hebben om aan te slaan. In de zomer, of met een warme motor, slaat de motor veel sneller aan.

De automaat is geen ‘echte’ automaat (maar een gerobotiseerde handbak) en schakelt ook niet half zo soepel. Met name van 1 naar 2 gaat vrij schokkerig. Dit kan verholpen worden door bij het schakelen het gaspedaal minder diep in te trappen. Eerst even proefrijden of je deze automaat wel prettig vindt.

De 1.0 VVT-i heeft een onderhoudsvrije distributieketting, de 1.2 VTi/PureTech beschikt over een distributieriem

Er zijn meldingen bekend dat de distributieriem kan verkruimelen bij de bouwjaren 2014-2018. Niet leuk, want deze loslatende deeltjes kunnen de oliezeef en andere essentiële doorgangen blokkeren en motorschade veroorzaken. Er is een terugroepactie voor deze kwestie geweest, even navragen dus.

Aanbod Citroën C1 op Marktplaats

De Citroën C1 is door zijn compacte afmetingen en bereikbaarheid ongelofelijk populair in Nederland. Om die reden staan er dan ook genoeg exemplaren op marktplaats.nl. We praten op het moment van schrijven over dik 330 auto’s. Prijzen beginnen bij een kleine 5.000 euro en lopen op tot iets meer dan 16.000 euro. Voor het totale aanbod van de Citroën C1 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.