Hele dikke karma: auto brandstofdieven compleet vernield

Maar wie hebben de auto van de brandstofdieven vernield?

Tanken is op dit moment geen pretje. Ook al ga je op zoek naar een pomp die ergens afgelegen ligt, dan nog moet je flink in de buidel tasten om de brandstof te kunnen bekostigen.

In sommige gevallen is de brandstof dermate duur dat mensen kiezen voor een andere optie: niet betalen. Dat gebeurde vannacht op het bedrijventerrein A12 in Ede. Daar waren brandstofdieven hun vak aan het uitoefenen. Het dievengilde tapte de brandstof uit de auto’s die geparkeerd stonden. Toevallig werden de brandstofdieven op heterdaad betrapt door de eigenaar van het terrein en de auto’s. Uiteraard werd er direct aangifte van diefstal gedaan.

Auto brandstofdieven vernield

Maar daar bleef het niet bij. De auto waarmee de dieven op pad waren (een rode Citroën C1 van de eerste serie) werd namelijk compleet vernield. Daarmee bedoelen we niet dat er een ruit is ingeslagen of een band leeg is gelopen. Welnee, de auto is dermate toegetakeld waardoor de Franse hatchback minder hoog is geworden.

Wat er precies is gebeurd, geen idee. Of de auto even een rol gemaakt is of dat iemand creatief bezig is geweest met een heftruck: het zou allebei heel goed kunnen. Ook wie dit gedaan heeft, is vooralsnog ‘onbekend’.

Het was al de negende keer

De politie is op dit moment zowel de diefstal als de vernieling aan het onderzoeken. Er is nog geen aangifte gedaan van de vernieling van de rode Citroën. Wel is er een aanhouding verricht. Het betreft een 21 jarige man, woonachtig in Ede.

Een woordvoerder van het bedrijf waar de diefstal plaatsvond, laat weten dat het een groot probleem is. De afgelopen twee weken is het al acht keer voor gekomen. Inmiddels is er al voor 1.000 liter aan brandstof gestolen. Dat niet alleen, om de brandstof te stelen moet er het een en ander geforceerd worden natuurlijk. De schadekosten lopen ook flink op. De teller staat op maar liefst op bijna 6.000 euro.

Via: Omroep Gelderland

Imagecredit: Politie Ede

Met dank aan @RRRobert voor het tippen!