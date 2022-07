Dit zijn de eerste officiële upgrades voor de Civic Type-R

Als je dan toch gaat voor een zo’n tof ding, doe er dan meteen een paar officiële upgrades voor de Civic Type-R!

We zijn zeer in ons nopjes met het design van de nieuwe Honda Civic Type Type-R. Ja, het was een zeer origineel vormgegeven auto, maar als Type-R was het zwaar overdreven.

Niet alleen was de styling dramatisch, veel design-details hadden geen functie. Dat is iets dat eigenlijk haaks op de Type-R filisofie zou horen te staan.

Het is in elk geval rechtgezet! Wat te denken van de spoiler? Er zit af-fabriek een spoiler op, maar die is (gelukkig) vrij bescheiden. Als je wil, kun je ook voor deze (achteraf) kiezen. De spoiler is groter én lichter. uiteraard doordat deze is opgetrokken uit koolstofvezel. In totaal scheelt het ongeveer 1 kilogram. Overigens is alleen de vleugel anders, je monteert ‘m namelijk op dezelfde metalen ‘voeten’.

Spiegelkappen!

Dan gaan we door met de officiële upgrades voor de Civic Type-R. Ht betreft namelijk een setje…… tromgeroffel: rode spiegelkappen! Dat zijn nog eens flinke upgrades. In plaats van Championship White (wat een hele toffe tint is) zijn ze rood en matchen ze goed met de rode logo’s en remmen.

In het interieur zijn er nog wel wat officiële upgrades te krijgen. Denk aan de verlichte Type-R-instaplijsten. Daarnaast zijn er nog wat specifieke sierlijsten.

Ook zijn er wat LED-lampjes voor de kofferbak met het Civic-logo. Oh, en uiteraard ontbreken specifieke Type-R vloermatten niet. Kijk, als je dan toch een kekke Civic Type-R gaat bestellen, dan meteen maar met alle accessoires, nietwaar?

Eerste offciële upgrades Civic Type R

Dit is overigens de eerste serie accessoires. Reken maar dat er nog (veel) meer aan komen. Wellicht hadden ze bij Honda door dat het nu toch de maand van de komkommer is, dus dan is elke kleine upgrade natuurlijk wereldnieuws.

Dan tenslotte het vermogen. Daarover houdt Honda nog altijd zijn lippen stijf op elkaar. Altijd, tegen ons van de pers. Het schijnt dat Honda het al communiceert met de potentiële klanten.

Volgens Azuso Ito komt het vermogen in totaal uit op 330 pk. Precies 10 pk meer dan het uitgaande model. Het koppel stijgt ook. In plaats van 400 Nm zal je in totaal 420 Nm hebben. En zoals jullie weten, meer vermogen en meer koppel is altijd meer beter.

Meer lezen? Dit zijn alle Type-R modellen op een rij!