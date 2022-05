Gallardo Superleggera crasht op A16 tegen C1

De Gallardo Superleggera crashte niet tegen een Corvette C1, maar een heuse Citroen!

De Nederlandse snelwegen zijn enorm gevaarlijk als je in een bijzondere Lamborghini rijdt. Dat blijkt wel weer uit het voorval van vandaag. Want ja dames en heren, er is weer eens een Lamborghini gecrasht vandaag.

Gallardo Superleggera crasht

Het gaat in dit geval overigens niet om een mysterieuze spin van honderden meters. Nee, het is een simpele kop-staart botsing. Dat maakt het overigens niet minder pijnlijk. Het is duidelijk te zien dat de neus van de Gallardo flink beschadigd is.

De voorklep (nee, geen motorkap!) voorbumper en zijschermen moeten allemaal vervangen worden. Ondanks dat de motor achterin ligt (in het midden, technisch gezien), kun je alsnog flinke schade oplopen.

Voorbeeldje: om de motor te koelen, is er een koelsysteem aanwezig dat actief lucht aanzuigt. Zo krijgt de motor voldoende koeling als er niet heel erg veel rijwind is. Dat systeem zit vlak achter de bumper. Dat zal men hoogstwaarschijnlijk ook moeten gaan vervangen. Overigens is de auto het wel waard. Een beetje Superleggera ‘doet’ nog 2 ton tegenwoordig.

De Lamborghini in kwestie namelijk is een originele Gallardo Superleggera. Dat was een tegenhanger van de Porsche 911 GT3 RS en Ferrari 430 Scuderia. Dus een lichtere versie (superleggera betekent superlicht’) met een aangepast onderstel en meer vermogen uit de V10. Over de motor gesproken, dat is misschien wel de best klinkende Lamborghini-motor aller tijden. En ja, we weten dat een Diablo SE30 ook episch klinkt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het lijkt ons sterk dat een Citroen C1 beter remt dan een Lamborghini Gallardo, dus waarschijnlijk schatte de bestuurder de snelheid verkeerd in.

Volgens BN DeStem zijn er weliswaar getuigen, maar vertellen die allemaal een ander verhaal. Het ongeval gebeurde op de A16, vlakbij de grens. Een rijstrook van de snelweg moest een tijdje worden afgesloten.

Imagecredit: MaRicMedia / Tom van de Put