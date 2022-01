Clarkson, Hammond en May trekken stekker uit autoplatform

Na vijf jaar ziet het trio niet langer een reden om door te gaan. Vanwege tegenvallende resultaten stopt hun eigen gelanceerde autoplatform.

Reddit is misschien wel het bekendste voorbeeld waar mensen van over de hele wereld op één plek kunnen samenkomen om over hetzelfde te kunnen ouwehoeren. Dat kan omdat je op Reddit per onderwerp een eigen sub-kanaal hebt. Het idee achter een wereldwijde community, maar dan gericht op auto’s, vonden Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May ook wel een goed idee. Ze werden het gezicht achter de auto community DriveTribe.

Helaas gaat na vijf jaar de stekker uit DriveTribe. Dat heeft het trio bekendgemaakt in een blog op de site. Zoals elke andere serieuze online site was ook DriveTribe afhankelijk van advertentie-inkomsten. Dit viel dermate tegen dat er niets anders op zat dan de website uit de lucht te halen. Achteraf lijkt het idee toch niet zo goed. Elk land met autoliefhebbers heeft wel zijn vaste lokale stek om samen te komen (welkom op Autoblog), maar om dit op wereldwijde schaal neer te zetten is toch another cook, zou Louis van Gaal zeggen.

Op sociale media en met name YouTube heeft het platform meer succes. Daar blijft het merk dan ook bestaan en Richard Hammond neemt hier de verantwoordelijk voor. Mensen die een bijdrage hebben geleverd in vorm van artikelen op de site worden door het trio gevraagd de content te downloaden, zodat dit niet verloren gaat. Eind deze maand gaat de geflopte site uit de lucht.