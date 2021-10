Jeremy Clarkson is Max-fan, Lewis-fans zijn boos

Jeremy Clarkson is een Max-fan, maar zijn eigen Britse fans vinden dat niet leuk.

De Grand Prix van Amerika 2021 was een ouderwetse nagelbijter. Het was wellicht niet de meest spectaculaire race. In de openingsfase was er wat actie en daarna tussen wat achterhoede-coureurs. Maar vooraan het veld was het vooral spanning, in plaats van sensatie.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de race woen de opstormende Lewis Hamilton die het moest doen met de tweede plaats.

Jermey Clarkson is Max-fan

Jeremy Clarkson laat het volgende weten op zijn Twitter-account:

‘Plezier’ mij. Max Verstappen. Wat een rit! Jeremy Clarkson, man van weinig woorden.

Veel van de volgers van Jeremy Clarkson zijn Brits en zien liever een ander winnen. Namelijk de eveneens Britse Lewis Hamilton. Het is grappig hoe ons perspectief is, want in Engeland zijn ze dus door voor de Engelsman. Goh. Behalve Clarkson, die zich al vaker positief heeft uitgelaten over Max Verstappen.

De fans begrijpen niet waarom Clarkson de race zo bijzonder vond. Max Verstappen zou zijn start om zeep hebben geholpen en ging slecht met zijn banden om, waardoor hij telkens veel eerder de pits in moest dan Lewis Hamilton. De enige reden dat Verstappen won, was omdat hij in schone lucht reed en Hamilton simpelweg niet in de buurt kon komen omdat hij in de ‘dirty air’ zat. Althans, volgens de fans op het sociale afvoerputje dat Twitter heet.

Die snelheid vast weten te houden op die banden in de laatste vijf ronden was heel erg indrukwekkend. Jeremy Clarkson, is niet zomaar een Max-fan.

Heeft Clarkson gelijk?

Ook daarbij zijn de Britse fans niet helemaal eensgezind. Het zou voornamelijk te maken hebben met de aerodynamica. Dit werd overigens in de race op SkyTV tegengesproken door Brundle, Croft en Kravitz. Die drie heren waren er heilig van overtuigd dat Red Bull een flater had geslagen met de strategie en dat Hamilton met DRS, extra Mercedes-power én slipstream met gemak langs moest kunnen komen.

Kijken we naar de tijden, lijkt de waarheid toch echt iets meer in het midden te liggen. Hamilton naderde Verstappen met rasse schreden. Verstappen reed tijden in de lage 1:40, terwijl Hamilton met hoge 1:38, lage 1:39 rondetijden erop af kwam. De laatste ronden gaf Verstappen duidelijk meer gas. Naarmate Hamilton dichterbij kwam, reed Verstappen lage 1:39-rondes. Dus wat betreft heeft Jeremy Clarkson als Max-fan ook gewoon gelijk.