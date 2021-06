Rimac bijna failliet door Richard Hammond - Autoblog.nl

Het scheelde niet veel, of Richard Hammond had er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat Rimac failliet was.

je kunt je het vast nog wel herinneren. Richard Hammond die in 2017 namens The Grand Tour een Rimac mocht testen. Hij in de elektrowaggie, zijn maten Clarkson en May in respectievelijk een Lamborghini en een Honda NSX.

Alles ging van een leien dakje totdat de kleine brokkenpiloot besloot de Rimac Concept One de poeier in te rijden. Gelukkig kwam Hammond er vrijwel zonder kleerscheuren vanaf, maar de Rimac was afgeschreven.

Dat was bijna het einde voor Rimac

In een een interview op Youtube vertelt oprichter Mate Rimac nu wat meer over die gebeurtenis. De crashvan Richard Hammond was namelijk echt bijna het einde van zijn bedrijf. De auto in kwestie was namelijk al verkocht aan een klant en het geld dat hij ervoor had betaald, was al in andere zaken in het bedrijf gestopt.

Een lijkbleke Mate

In het interview vertelt Mate Rimac wat er gebeurde toen hij het telefoontje kreeg waarin hij van de crash op de hoogte werd gebracht. Hij zegt dat hij -volgens zijn monteurs- lijkbleek wegtrok en zonder een woord te zeggen in de auto is gestapt. Thuis aangekomen begon het allemaal een beetje in te dalen.

Rimac was écht bijna failliet

Geld om een nieuwe auto voor de klant te bouwen was er niet en het was ook maar de vraag of de auto in kwestie verzekerd was. Een telefoontje met de productie van The Grand Tour bracht het verlossende woord; de auto was verzekerd en er zou worden uitgekeerd.

Briljante PR-stunt

En zo kon het gebeuren dat een crash van Richard Hammond waarbij Rimac bijna failliet was, uitgroeide tot een PR-stunt die zijn gelijke niet kende. Niet alleen had de wereld kunnen zien hoe snel de Concept-One was, maar ook dat het met de veiligheid wel snor zat.

Want al brandde de auto volledig uit -iets dat elke auto volgens Mate Rimac zou doen met zo’n impact-, Hammond had alleen maar wat last van zijn knie.

Uiteindelijk is het allemaal dus goed gekomen

Want Rimac is niet failliet en bracht vorige maand ook een tweede model uit, de 1914 pk sterke Nevera. Bovendien staat het elektrische merk in het geheugen gegrift van elke petrolhead.

Niet slecht afgelopen dus!

Het hele interview kun je hier bekijken, het fragment over de crash van Hammond begint op 16:25.

Credits: The Late Brake Show op YouTube