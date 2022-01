Kiezen maar: BMW M5 of tóch een Alpina B5?

De V10 van de BMW M5 E60 blijft natuurlijk fantastisch, maar een Alpina B5 is ook niet te versmaden. Een duivels dilemma.

Een auto met een V10 bezitten: dat is voor velen toch wel een droom. En die droom is niet eens zo onbereikbaar, want een tweedehands M5 E60 is niet extreem duur. Qua aanschafprijs in ieder geval. En dan heb je wel een van de best klinkende auto’s van de laatste 20 jaar.

In principe is een M5 ook prima te gebruiken als daily driver. Nadeeltje: een M5 E60 zuipt als een uitgedroogde tempelier. Er is echter een alternatief: de Alpina B5! Die produceert ongeveer evenveel vermogen (rond de 500 pk), maar dan uit een ‘zuinige’ V8. Jazeker, we noemen een V8 gewoon zuinig. In de Alpina heb je zelfs een bak meer koppel: 700 Nm in plaats van 550 Nm.

Om deze cijfers te krijgen heeft Alpina niet eens de dikste V8 genomen, maar de 4,4 liter uit 545i. Dit blok is wel flink aangepast, met onder meer andere zuigers en een andere krukas. Bovendien heeft Alpina er een supercharger opgezet. Het gevolg is dus dat je sneller bent dan een M5. Sterker nog: je bent sneller dan bijna alles, met een top van 314 km/u.

De cijfers vertellen natuurlijk niet het hele verhaal. De Alpina B5 is een auto met een ander karakter. Qua onderstel is het meer een daily driver en minder een hardcore sportsedan. Wat dat betreft is het een beetje appels met peren vergelijken. Maar ach, appels en peren zijn allebei fruit, dus wat is daar eigenlijk mis mee?

Om de vergelijking iets concreter te maken hebben we twee voorbeelden opgezocht op onze favoriete occasionwebsite, Marktplaats. We vonden een bruine BMW M5 en een blauwe Alpina B5, beide uit 2005. De M5 is ietsje goedkoper én heeft een lagere kilometerstand, want Alpina B5’s zijn gewoon prijziger. Daar krijg je wel een stukje exclusiviteit voor terug, dat is ook wat waard. Of niet.

Ondanks zijn vier priemende uitlaten is de M5 nog de minst opvallende van de twee. Met zijn Alpina-spoiler, Alpina-bumper, Alpina-striping, Alpina-velgen en de Alpina-blauwe kleur is de B5 niet te missen. Binnen zijn de verschillen minder groot: de auto’s zijn allebei uitgevoerd met lichte bekleding en houtinleg op het dashboard.

Deze über-5 Series worden allebei op Marktplaats aangeboden door Classicmaster, die voor de M5 €42.950 vraagt en voor de B5 twee mille meer. De keuze is aan jullie!