"Maximumsnelheid Duitsland na verkiezingen 130 km/u" - Autoblog.nl

De maximumsnelheid in Duitsland gaat dat eindelijk ingevoerd worden, als het aan Annalena Baerbock ligt.

Zonder het direct door te hebben, leven we in een heel erg bijzondere tijd. Want lieve lezers, wij waren er allemaal bij. Wij hebben allemaal meegemaakt dat je met een verbrandingsmotor voluit op de Autobahn mocht rijden. We hebben meegemaakt dat we 130 km/u in Nederland mochten rijden.

Binnenkort is het allemaal schluss. Die 100 km/u beperking (met dank aan Henk Bleeker) kon niet op een beter moment worden ingevoerd. De eerste corona-lockdown en nieuwe maximumsnelheid vielen bijna precies op hetzelfde moment. Voorheen konden we nog vluchten naar Duitsland, maar ook dat bastion van de petrolhead wordt ons ontnomen.

Maximumsnelheid Duitsland

De maximumsnelheid is daar al jaren een thema. Uiteraard zijn er partijen die het helemaal niets vinden, zoals Die Grünen (De Groenen). Mevrouw Annalena Baerbock is de kanselierskandidate voor de komende verkiezingen. Haar partij pleit al jaren voor een inperking van de vrijheid. Als het aan haar ligt, wordt direct na de verkiezingen de vrijheid van alle Duitsers verder beperkt. Volgens de partijvoorzitter , Robert Habeck, komt de invoering er ook direct.

Baerbock (nee, niet zo’n ding waardoor jouw auto niet te stellen is), is nog wel realistisch genoeg door te stellen dat het van de verkiezingsuitslag gaat afhangen en de daaropvolgende regeringsonderhandelingen. Op dit moment staat de partij van Baerbock ongeveer op gelijke hoogte met het CDU. De reden om de maximumsnelheid in te voeren is tweeledig. De beperking moet er namelijk voor zorgen dat het milieu erop vooruit gaat. Ook de veiligheid is voor velen een valide argument.

Bron: Bild.de

Fotocredits: Porsche 928 op de Autobahn, door @tombarry

Met dank aan Jan voor het tippen!