Ford Godzilla Biturbo wordt bijzonder krachtig (en goedkoop) - Autoblog.nl

De Ford Godzilla biturbo gaat een extreme krachtpatser worden.

Wij Europeanen zijn opgevoed met het idee dat vermogen heel erg duur is. Want kijk maar in de prijslijsten: het verschil tussen een motor met niet net voldoende vermogen en net voldoende power is vrij groot. Tesla laat zien dat je honderden pk’s kunt hebben voor relatief weinig geld. Dat is niet iets specifiek van Tesla, overigens. Dat is eigenlijk typisch Amerikaans. Vermogen kost daar immers geen, eh, vermogen!

Dat bewijst de Ford Godzilla-motor. Voor wie de Ford Godzilla niet kent, dat is niet een hele auto, maar enkel een motor. Het is een zogenaamde ‘crate engine’, een motor die aankomt in een krat. Je moet ‘m dan zelf in een auto installeren. Het is geen downsize-motor, maar een oersterke en simpele 7.3 V8 benzinemotor die 430 pk levert bij 5.500 toeren en 644 Nm bij 4.000 toeren . Het is een motor voor mensen die diesels haten, maar wel veel koppel willen hebben.

Populair

De motor is populair onder tuners, hot rodders en andere specialisten. In veel gevallen is het makkelijk om een grote motor met fabrieksgarantie te monteren, dan een kleinere motor opschroeven. Maar ja kan natuurlijk ook zo’n crate engine opvoeren. Dat is precies wat er veel gebeurt op het moment. De Ford Godzilla motor wordt dan voorzien van een een supercharger of dubbele turbo’s. Het blok schijnt het enorm goed aan te kunnen.

Ford Godzilla Biturbo

Zonder turbo’s is het al mogelijk om zo’n 700-800 pk eruit te peuren. Met twee turbo’s en een klein beetje boost is een betrouwbare 1.100-1.200 pk geen enkel probleem. Er rijden voldoende gemodificeerde Godzilla V8’s rond. Reden voor de Amerikanen om zelf een Ford Godzilla Biturbo motor te gaan maken. Volgens Ford Authority worden de motoren op dit moment getest. Er zijn twee F-250’s (enorme bedrijfswagens) die rondrijden met deze motor.

Voor veel mensen is de eenvoudige Godzilla V8 een verstandigere keuze. Ze zijn erg betrouwbaar, leveren onderin veel koppel en zijn bijzonder compact. Sinds Ford de Windsor V8 niet meer produceerde, is er altijd vraag geweest naar dit soort eenvoudige krachtpatsers. Wanneer de Ford Godzilla V8 met turbo’s onthuld gaat worden, is niet bekend. De prijs evenmin. Een atmosferische 7.3 V8 kost omgerekend 6.685 euro.