Controversiële feature van Volkswagen blijkt makkelijk te verbeteren

Je gaat misschien denken ‘waar maak je je druk om’ maar één feature van de Volkswagen ID-reeks zorgt voor verdeeldheid. Een oplossing is hier!

Tegen wil en dank mag je ondergetekende inmiddels toch wel een Volkswagen-fanaat noemen. Maar waarom heeft een ‘doodnormale’ Golf in de omgang eigenlijk zoveel indruk gemaakt? Dat is de moeite waard om ooit eens te onderzoeken, want grotendeels is het gevoel. Maar één ding kan ik je wel verzekeren: Volkswagens zijn logisch. Volkswagens zijn ergonomisch uitgedacht, tenminste, vind ik dan. Alles zit op een logische plek en werkt qua bediening fijn, beter dan welk merk ik ook ervaring mee heb. Met als grootste voordeel dat als je snapt waar alles zit in een Golf uit 2004, je dat ook snapt in een Passat uit 2018. Nogmaals, niet om te beweren dat het objectief de beste auto’s ooit zijn: ik vind ze zelf gewoon heerlijk uitgedacht.

ID-reeks

Hoe teleurstellend is het dan dat Volkswagen dat mojo bij de ID-reeks een beetje kwijt te zijn geraakt. De touchpad-bediening en het scherm hebben ervoor gezorgd dat mensen de ergonomie in moderne elektrische Volkswagens op zijn minst ietwat vonden tegenvallen. Na verschillende pogingen om het te verbeteren, gaat VW nu terug naar fysieke knoppen voor het interieur. Ze luisteren dus wel en hopelijk kan het merk weer terug naar het zijn van een ergonomisch fijne cabine.

Raamknoppen Volkswagen ID

De kritiek op de ergonomie van ID-Volkswagens zit hem overigens in meer dan touchpads en schermen. Er is één feature die de meningen bijna met een perfecte 50/50-verdeling verdeelt. Dan hebben we het over de raamknopjes van de Volkswagen ID.3, ID.4 en ID.5. Mocht je die nog nooit gezien hebben: hier een foto.

Je ziet twee knopjes, maar een Volkswagen ID.3/4/5 heeft vier elektrische ramen. Vandaar het knopje ‘Rear’. Druk je die in, dan fungeren de knoppen voor de achterramen. Het klinkt heel simpel, maar naar verluidt vindt bijna de helft van de ID-eigenaren ‘gewoon’ vier knopjes fijner. Overigens zit die kritiek hem niet alleen in het gebrek aan ergonomie van de knopjes, maar ook het feit dat de ‘Rear’-knop een touchpad is die dus geen feedback geeft als je hem blind indrukt. Overigens vinden sommigen het geen fijne feature omdat je niet alle vier je ramen tegelijk kan bedienen, maar dat kan dus wel als je het knopje ‘Rear’ ingedrukt houdt. Dat je het maar weet.

Oplossing

Afijn, het zou dus gewoon simpeler zijn als je vier raamknopjes hebt in je Volkswagen ID.3/4/5. In een podcast van VWIDTalk is een oplossing die soelaas biedt. Het blijkt betrekkelijk simpel te zijn om gewoon vier knopjes toe te voegen aan je Volkswagen ID. Middels een 3D-geprinte behuizing passen er gewoon vier knopjes op de plek waar er normaal maar twee zitten. Simpel doch doeltreffend. Het is nog geen product dat je kan kopen, maar eventueel zelf doen en installeren is volgens de makers van de podcast best te doen. De auto biedt al de mogelijkheid om de vier knopjes gewoon te laten werken. Op jacht naar betere ergonomie voor deze knopjes is dezelfde maker overigens ook bezig met haptische feedback voor de ‘Rear’-knop, zodat deze makkelijker te bedienen is.

Zelfs over raamknopjes kun je je dus druk maken. Meerdere merken gebruiken deze feature trouwens, vaak wordt het geschaard onder kosten besparen. Wat tot op zekere hoogte wel zo is, maar soms moet je iets meer geld uitgeven voor een fijn product. Toch?