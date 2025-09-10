Volkswagen moet Nederlandse diesel-gedupeerden compenseren

Nederlandse eigenaren van een Volkswagen-diesel met de beruchte EA189-motor krijgen eindelijk pegels.

Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar er is eindelijk duidelijkheid. Volkswagen heeft samen met Stichting Car Claim, Stichting Diesel Emissions Justice en de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (in samenwerking met de Consumentenbond) een akkoord bereikt over een schadevergoeding.

Dat betekent dat eigenaren eindelijk pegels krijgen te zien. Jarenlang was er een juridische strijd gaande tussen de organisaties en Volkswagen. Lang was onduidelijkheid wat consumenten hier nu precies aan hadden.

Eindelijk compensatie na Dieselgate

De regeling geldt voor (ex-)eigenaren van dieselauto’s van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda die tussen 2008 en 2015 zijn verkocht met de sjoemelsoftware aan boord. Het gaat naar verwachting om meer dan 100.000 voertuigen in Nederland. De vergoedingen lopen uiteen van ongeveer €300 tot €2.500, afhankelijk van het type auto, of het om een nieuwe of gebruikte aankoop ging en het moment van aanschaf.

Het is geen 14-daagse all-in inclusive vakantie naar Cancun voor twee personen, maar toch een vorm van compensatie. Die 2.500 euro is best aardig. Als je 300 euro krijgt, tja ga dan maar lekker uit eten of zo en pop een flesje bubbels om het te vieren.

Met dit akkoord komt er een einde aan de juridische procedures die de drie stichtingen jarenlang tegen Volkswagen, de Nederlandse importeur en dealers voerden. Daarmee lijkt voor Nederland een hoofdstuk in het Dieselgate-schandaal te worden afgesloten.

Het is bijna tien jaar geleden dat Volkswagen wereldwijd door de mand viel met software die testcycli herkende en de uitstoot tijdelijk netjes binnen de norm hield. Op de weg bleek de uitstoot echter veel hoger. Waar in Duitsland al jaren geleden grote schikkingen werden getroffen, duurde het in Nederland aanzienlijk langer.

Hoe werkt de regeling?

Wie denkt recht te hebben op een vergoeding moet zich aanmelden via www.dieselakkoord.nl. Dat kan tot 1 december 2025. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat je de auto in bezit hebt gehad. Bijvoorbeeld via een koopcontract of tenaamstellingsbewijs. Daarna wordt gekeken welk bedrag bij jouw situatie hoort.

Het is de eerste keer dat Volkswagen in Nederland de portemonnee trekt om de dieselgedupeerden tegemoet te komen. Eind goed, al goed.