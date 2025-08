Volkswagen deelt schetsen van een gelikte sportwagen

Wie herkent de inspiratie voor dit design?

Volkswagen is niet echt het merk om een sportwagen uit te brengen. Daar hebben ze andere merken voor. Toch is het idee van een betaalbare Volkswagen-sportwagen best leuk.

Hoe zou zo’n auto eruit ziet? Dat weten we dankzij schetsen die designbaas Andreas Mindt deelt op Instagram. Deze laten een gelikte sportwagen zien. Voordat je enthousiast wordt: ze komen uit de oude doos. De schetsen dateren uit 2017 en er is helaas nooit wat mee gedaan.

Het design is niet direct herkenbaar als Volkswagen, maar het is wel historisch verantwoord. Dit is namelijk een moderne interpretatie van de Volkswagen SP2. Dit was een echte sportwagen voor het volk: er zijn meer dan 10.000 exemplaren gebouwd, allemaal voor de Braziliaanse markt. Vandaar dat je ze in Europa bijna nooit tegenkomt.

De Volkswagen SP2 is het schoolvoorbeeld van een auto die er snel uitziet, maar dat niet is. De SP2 had een flitsend uiterlijk, maar werd aangedreven door een viercilinder boxermotor die slechts 64 pk leverde. Ondanks het lage gewicht van 890 kg, was het alsnog een trage auto. Een sprintje van 0 naar 100 km/u duurde 15 seconden.

Deze moderne SP2 zou een stuk sneller worden, want dit waren schetsen voor een elektrisch ID-model op het MEB-platform. Maar daar is het dus nooit van gekomen, zelfs niet als concept car. Toch jammer, want deze auto had de hele ID-familie een stuk cooler kunnen maken.