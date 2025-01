Volkswagen wil 2024 snel vergeten

Volkswagen wil het jaar 2024 het liefst snel vergeten…

Het merk Volkswagen heeft het zwaar. Waar 2024 een feestjaar had moeten worden, het icoon de Volkswagen Golf bestond immers vijftig jaar, werd het een jaar in mineur. En dat had meerdere oorzaken.

Minder auto’s verkocht

Allereerst natuurlijk het allerbelangrijkste voor elke autobouwer. Hoeveel auto’s zijn er verkocht? Nou het merk uit Wolfsburg verkocht in totaal maar liefst 4,8 miljoen auto’s. Dat zijn er nog wel wat, maar dat is 1,4 procent minder dan in 2023. Slecht nieuws dus.

De grootste daling in verkopen kreeg het merk in China te verwerken. Daar daalde het aantal verkochte Volkswagens namelijk met 8 procent, zo blijkt uit cijfers die het merk zelf publiceert. In Europa liep de verkoop met 1,7 procent terug.

In Noord- en Zuid-Amerika was er wel goed nieuws voor het merk. Daar stegen de verkopen met respectievelijk 18,4 en 21,1 procent. Maar goed niet traditioneel de markten waar Volkswagen het meeste omzet draait. Over het hele jaar genomen dus problemen genoeg.

Niemand koopt een elektrische Volkswagen

Het zijn uitdagende tijden voor het merk. De concurrentie uit onder meer China is moordend, zeker op het gebied van EV’s en het gaat gewoon niet zo goed met de elektrische modellen van het merk.

Volkswagen heeft ervoor gekozen om een volledig nieuwe range op te zetten met ID-modellen, maar in de praktijk verkopen die gewoon niet naar verwachting. Zelfs een icoon als de ID-Buzz loopt niet lekker.

Zo erg zelfs dat in Duitsland meerdere fabrieken dicht zouden moeten. Ongekend voor Volkswagen dat zelfs een overeenkomst met de vakbonden had om nooit mensen gedwongen te ontslaan. Nu wil het merk 17 miljard euro bezuinigen. Werknemers waren daar niet over te spreken en legden zelfs het werk neer.

Kortom pittige tijden voor Volkswagen. Laten we hopen dat 2025 voor Volkswagen een jaar wordt om wel te onthouden. Dit jaar wordt overigens 50 jaar Volkswagen Polo gevierd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.