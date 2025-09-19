Er is goed en slecht nieuws over de mooiste BMW’s

De twee mooiste BMW’s van het moment hebben het zwaar, maar er komt wellicht een oplossing.

De wens voor een auto die alles kan is best begrijpelijk, je wil immers niet vast zitten aan een one-trick-pony. In dat licht is het net zo begrijpelijk dat de tweedeurs coupé niet meer zo populair is. De meeste coupés die je kan (of kon) kopen zijn er vaak ook als sedan of zelfs vierdeurs coupé, met dus het extra praktisch gemak van twee deuren. Nu alles gestroomlijnd wordt in autoland qua gamma en auto’s die slecht verkopen snel de deur gewezen worden, is het best logisch dat een onpraktisch alternatief niet scoort als enige auto. Maar voor mensen die een auto voor erbij willen of het extra praktisch gemak niet nodig hebben, is het verdwijnen van de coupé wel een bittere pil. Het zijn vaak qua lijnenspel wel de mooiste auto’s.

BMW 4 en 8 Serie

De BMW coupé bestaat nog in drie vormen. De 2 Serie, 4 Serie en 8 Serie. Tenminste, nog wel. De 2 en 4 Serie zijn nog houdbaar, maar de 8 Serie is binnenkort ten einde. Daarna is het ook maar de vraag of de 4 Serie mee kan gaan in de transitie naar de Neue Klasse. Zo zou de elektrische M3 een zustermodel krijgen met benzinemotor, maar de M4 wordt daarin niet genoemd. Of die toekomst heeft? Dat vroeg BMWBlog.

Coupés hebben toekomst

Concreet over de BMW 4 en 8 Serie kan de productmanager van BMW Bernd Koerber melden dat ‘een opvolger nog gepland moet worden’. Oftewel: verwacht die nog niet direct. Maar of de coupé ooit terugkeert, dat lijkt Koerber tussen neus en lippen door wel te weten. En daar is het antwoord dan weer op: dat gaat gewoon gebeuren. Alleen uiteraard met de gebruikelijke asterisken als ’te zijner tijd’ en ‘nog niks is concreet’.

Zin hebben

Het verhaal over ‘dat een model zin moet hebben’ weet Koerber over te melden dat het lang niet altijd belangrijk is of een model in grote volumes gaat verkopen. Een BMW coupé kan dus gewoon komen als het tot op zekere hoogte gaat scoren, zonder dat gelijk de verwachting geschetst moet worden dat het de populairste auto van het merk wordt. En als het niet lijkt te werken, dan laten we het werken, belooft de productmanager. Oftewel: de zaken die een coupé normaal kansloos maken, lijken niet te gelden in dit geval. Da’s een goede zaak. Zo noemt Koerber als voorbeeld dat auto’s als de Sky/Speedtop ook niet perse een daverend succes zouden worden, vandaar dat ze zeer beperkt en duur worden. Iets minder bereikbaar, maar ze zijn er wel.