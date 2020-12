Cor Speed pakt oude (on)bekende Mercedes bij de kladden - Autoblog.nl

Da’s aardig, van die Cor, om de inmiddels al weer bijna vergeten Mercedes CL nog mee te nemen in het assortiment.

Uit de categorie ‘verrek, die was ik alweer bijna vergeten’ (voor ondergetekende dan): de Mercedes CL. Een grote, corpulente Mercedes coupé die al decennia wordt geleverd en toch maar twee en een halve generaties CL heeft geheten.

S-Klasse Coupé

De S-Klasse Coupé is er immers al jaren en jaren. Voor de W126-generatie werd deze S-Klasse Coupé, of in Mercedes-termen, SEC genoemd. Heel simpel door een C te plakken achter de reguliere S-Klasse-modellen. Dat ging door toen deze begin jaren ’90 werd opgevolgd door de W140, die ook in eerste instantie 500 of 600 SEC werd genoemd. Officieel werd de benaming ‘CL’ al wel gebruikt, maar niet als typeplaatje.

De naam CL kwam tevoorschijn toen Mercedes hun namen omschopte in 1996. De letter van de klasse van de auto, in dit geval S, werd de beginletter. De motorgrootte met de drie getallen kwam daar direct achteraan. 600 SE werd dus S600. Voor de S-Klasse Coupé kwam eindelijk de naam CL bovendrijven als typenaam. Om toch nog verwarring te zaaien, werd ook nog op een blauwe maandag de typenaam S gebruikt voor de coupés. Een hele wirwar.

C215/C216

Bij de volgende twee generaties is het gedaan met de verwarring: de grote coupé heet in elke situatie CL. Ze krijgen een aparte generatiecode (geen W220 of W221 maar C215 en C216) en weken ook een beetje los van de S-Klasse. Technisch vertonen ze wel overeenkomsten met de S-Klasse, het zijn dus enorme luxe slagschepen.

De CL was altijd een nicheproduct, maar – helemaal in Nederland – heeft de CL vanaf 2001 geen potten kunnen breken. De generatie C216 hielp dat ook niet. Naast de nichestatus zou het aan de naam kunnen liggen. S-Klasse staat als een huis. CL nog niet echt.

Daar komen we bij de vergetelheid. Door het gebrek aan interesse in de auto zal je dit misschien niet weten, maar de C216 is uiteindelijk nog gefacelift! Het frontje werd gelijkgeschakeld met de toenmalige C en E-Klasse. Het mocht niet baten. Vanaf 2010, het jaar van de facelift, zijn er drie nieuw verkocht. Geen driehonderd, nee, drie.

De oplossing? Mercedes noemde de opvolger, generatie C217, gewoon weer S-Klasse Coupé. De auto heeft langer CL geheten dan S-Klasse Coupé, en toch is die laatste de naam die wat meer succes terugbracht in de auto. Niet genoeg om het bestaan van de auto te redden, trouwens.

Terug in de spotlights

Goed, de C216 facelift dus: zo vergeten als… tsja. Ze bestaan uiteraard nog wel ergens ter wereld, Duitsland bijvoorbeeld. Aldaar heeft een firma genaamd Cor Speed een Mercedes CL voorzien van wat tuning. Cor Speed is trouwens niet je oom met wat poeder op, maar een firma die sportwielen bouwt. Zij noemen hun DeVille velgen in 21 inch ‘de kers op de taart voor luxe auto’s’.

Uiteraard gepaard met een set spacers en wat doorgezakte veren, verzorgd door een firma genaamd Cete Automotive. TR Exclusive, die ook de verkoop en marketing voor Cor Speed doet, voegt ook nog een dikkere uitlaat toe aan deze CL500. De V8 klinkt daarmee lekker bruut.

Mocht jij dus één van die drie gelukkige C216-facelift bestuurders zijn, of een Mercedes C216-bestuurder an sich, dan kun je deze kers op de taart bestellen op de website van Cor Speed.