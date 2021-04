'Mercedes EQS komt er niet als coupé of cabrio' - Autoblog.nl

Grote coupés en cabrio’s zijn helaas een beetje uit de mode. Reken daarom dus niet op een Mercedes EQS Coupé of Cabrio.

Gisteren was het eindelijk zo ver: Mercedes trok het doek van de EQS. Deze elektrische limousine nestelt zich meteen aan de bovenkant van de EV-markt. Zowel van binnen als van buiten is het een onconventionele auto, zeker als je het vergelijkt met de redelijk conservatief gelijnde S-klasse.

Het lijkt erop alsof de EQS een relatief lage daklijn heeft, maar dat is vooral gezichtsbedrog. Dat heeft alles te maken met de gestrekte daklijn. In werkelijkheid is de EQS met zijn hoogte van 1.512 mm juist hoger dan een S-klasse.

De EQS zou zich ook wel lenen voor een tweedeurs coupé en cabrio-versie. Dat zou een interessante aanvulling zijn, aangezien elektrische coupés of cabrio’s er eigenlijk nog niet zijn. Zeker niet in dit segment.

Mercedes heeft een lange traditie van grote coupés. Deze linie gaan ze waarschijnlijk niet voortzetten met de nieuwe S-klasse, maar wellicht kunnen ze een elektrisch alternatief bieden op basis van de EQS…?

Autocar sprak met designbaas Gordon Wagener, die daar meteen uitsluitsel over kon geven. Iedereen die hoopte op een EQS Coupé of Cabrio moeten hij helaas teleurstellen. Tenminste, hij zegt niet definitief dat de auto er niet gaat komen, maar hij geeft bijzonder weinig hoop.

Wagener noemt coupés en cabrio’s ‘specialty cars’ die we steeds minder vaak gaan zien. Coupés en cabrio’s in ieder segment (wat Mercedes dus eerst wel deed) gaan ze niet meer doen. Daarnaast verwijst Wagener naar de nieuwe SL, die later dit jaar onthuld wordt.

Conclusie: op een Mercedes EQS Coupé of Cabrio hoeven we dus niet te rekenen. De fraaie W222 S-klasse Coupé en Cabriolet krijgen hoogstwaarschijnlijk evenmin een vervolg. Het lijkt er dus op dat de grote Mercedes coupé daarmee uitgestorven is.

Bron: Autocar