Mercedes S-Klasse coupé en cabriolet op de tocht?

De Mercedes-Benz S-Klasse Coupé en Cabriolet zullen er waarschijnlijk niet lang meer zijn.

Als er één merk een overvol modelportfolio heeft, dan is het Mercedes-Benz wel. Zeker in het hogere segment hebben ze een enorm groot aanbod. Toch lijkt het merk met de driepuntige ster iets te moeten gaan snoeien in het aanbod.

Langste tijd

Dat werd al een paar keer aangegeven door mensen op een hoge positie bij Daimler (het moederbedrijf van Mercedes-Benz). Het recept lijkt te luiden: alles wat duur is en géén SUV, mag eruit. Zo is de Mercedes SLC (formerly known as SLK) er niet meer en is de SL beperkt te verkrijgen in Duitsland. Nu lijken de S-Klasse Coupé (C217) en Cabriolet (A217) ook hun langste tijd te hebben gehad.

Augustus 2020

Dat meldt het Duitse Mercedes-Benz Passion. Naast fijne namen geven aan hun websites, zit men daar dicht bij de bron en gelden ze doorgaans als goed geïnformeerd. Volgens Mercedes-Benz Passion (even in het overdreven smerig Duits uitspreken graag) zullen de S-Klasse coupé en cabriolet in augustus uit productie gaan. Merken kiezen deze periode vaker voor grote veranderingen in de productielijn, want dan is net de vakantieperiode aangebroken.

Bestellen tot mei

Naar het schijnt zijn de tweedeurs S-Klasses nog tot mei van dit jaar te bestellen. Heel erg lang zijn beide modellen niet op de markt geweest. De S-Klasse coupé kwam in 2014 op de markt als de opvolger van de Mercedes-Benz CL. De S-Klasse cabriolet kwam een jaar later en kende geen voorganger. Nu de SL binnenkort uit productie gaat, werd aangenomen dat de S-Klasse cabrio de SL overbodig had gemaakt, maar beide auto’s zijn er dus binnenkort niet meer.

EQS

De reden dat Mercedes-Benz deze maatregelen moet nemen is simpel. Er zijn enorm veel modellen en niet allemaal verkopen ze even goed. Dus worden deze modellen geschrapt. Ook staat er een enorm belangrijke auto klaar in de coulissen: de Mercedes EQS. Dit is een geheel elektrisch Mercedes vlaggenschip. Op de IAA in Frankfurt toonde Mercedes al de Vision EQS, de voorbode voor de grote EV. De EQS zal overigens niet direct na de zomer in productie gaan. De lancering staat waarschijnlijk volgend jaar gepland.