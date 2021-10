Mercedes GLC door Manhart maakt zijn voorliggers bang

Geef toe, dit vooraanzicht van de Manhart GLC zie je niet graag in je binnenspiegel.

De SUV is momenteel heter dan ooit. Vandaar dat de hete SUV’s ook steeds meer naar de lagere segmenten doordruppelen. In het middenklasse segment heb je meer keuze uit snelle SUV’s dan ooit tevoren. Audi RS Q3, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, BMW X3 M en dus ook een Mercedes-AMG GLC 63 (S). Laatstgenoemde heeft brute kracht aan zijn zijde vanwege de welbekende 4.0 liter V8 die hij meekrijgt. Beschikbaar als regulier (476 pk) en S (510 pk) en dan mag je ook nog kiezen of je coupé of ‘gewoon’ wil.

Manhart GLC

Die S-versie is dus een lekkere krachtpatser, maar 510 pk is meer de norm dan iets bijzonders. De X3 M Competition en Stelvio Quadrifoglio hebben dit getal namelijk ook achter hun naam staan. Wat nou als je die wil aftroeven? Dan moet je even bij Manhart aankloppen, zij brengen een GLC uit.

GLR 700

De Mercedes GLC door Manhart heet volgens de tuner GLR 700 en dat laat je eigenlijk precies weten wat je moet weten. Inderdaad: de auto levert nu 707 pk en een zeer nette 950 Nm koppel. Manhart heeft lopen klooien met de ECU, de turbo’s en intercooler, om dit getal te realiseren. Er wordt niet verteld wat dit oplevert op de sprint. Wel dat de transmissie is aangepast om de extra kracht aan te kunnen en de auto is optisch wat verlaagd.

Manhart kleuren

Daarnaast is de Manhart GLC uitgevoerd met de kleurstelling die we inmiddels kennen van de tuner. Zwart met gouden accenten, zoals de velgen, striping en ook details in het interieur.

Gelukkig hoeft niet alles je ding te zijn, want het interieur, de velgen en de striping is allemaal optioneel. De GLR 700 is gelimiteerd, wat het moet kosten is aan te vragen bij de tuner bij serieuze interesse.