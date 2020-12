Vrouwelijke coureur kreeg zitje alleen als ze topless ging - Autoblog.nl

Zou dit de reden zijn dat er zo weinig vrouwen in de autosport zijn?

Een contract kan er bij vrouwen soms net even wat anders uitzien dan bij mannen. En dan hebben we het niet alleen over geld. Coureur Emma Kimiläinen stuitte op een andere onaangename verrassing toen ze haar contract doornam.

We gaan er niet vanuit dat iedereen een trouwe kijker is van de W Series, dus een kleine introductie kan geen kwaad. Emma Kimiläinen is een 31-jarige coureur afkomstig uit Finland. Een vrouwelijke Kimi dus. Ze heeft haar carrière al aan de nodige raceklasses deelgenomen, waaronder Formule Ford en ADAC Formel Masters, waar ze voor Van Amersfoort Racing reedt. Inmiddels is ze dus aanbeland bij de W Series.

In 2010 had ze echter ook haar zinnen gezet op een zitje in de Indy Lights, een opstapklasse richting IndyCar. Dat is er alleen nooit van gekomen. In een recente Finse podcast vertelde ze in eerlijke bui waarom. In het contract bleek namelijk te staan dat ze topless voor een ‘kwaliteitsmagazine voor mannen’ moest poseren. Daar was ze niet van gediend en daarmee was de deal dus van tafel. Emma Kimiläinen was daarna vier jaar niet meer in een raceauto te vinden.

There has obviously happened many bizarre cases in my 28-year-long career and one of them was when I was offered an Indy lights drive ~10 years ago but I should have posed in topless photos in "a quality men's magazine". I of course declined that offer without a doubt. 2/6 — Emma Kimiläinen (@EmmaKimilainen) December 29, 2020

Kimi heeft overigens niet de bedoeling iemand door het slijk te halen, want ze heeft de naam van het team niet genoemd. Ook geeft ze aan dat de Indy Lights als een raceklasse er niets mee te maken heeft. Dit bespaart Indy Lights dus een uitgebreide publieke verontschuldiging. Alhoewel het ons niet zou verbazen als ze daar alsnog mee op de proppen komen.

Je kunt je wellicht nog afvragen: waarom heeft ze hier tien jaar niets over gezegd? Ook daar heeft ze antwoord op gegeven. Ze wilde geen aandacht op zich vestigen om andere zaken dan haar resultaten en ze houdt niet van drama. We zijn bereid dat te geloven, want zo zitten Finnen doorgaans niet in elkaar.

Nu het verhaal toch is overgenomen door veel media heeft Emma Kimiläinen – tegen wil en dank – alsnog drama gecreëerd. Ze heeft daarom social media ter hand genomen om het een en ander te nuanceren. Mocht je geïnteresseerd zijn in haar volledige reactie op de commotie: die is te vinden op haar Twitter-pagina en haar Instagram-account. Pikante foto’s hoef je daar niet te verwachten, want daar doet ze niet aan.