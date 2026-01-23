Fiat 500e fors afgeprijsd! Koop je hem nu wel?

De Fiat 500e is fors afgeprijsd en kost nu net zoveel als de de Fiat 500 Hybrid.

Kijk je kunt er veel van zeggen, maar dit is natuurlijk wel de manier om iedereen over te halen om toch te kiezen voor een elektrische auto. Eerst was een EV gewoon te duur en kozen kopers mede daarom toch voor de variant met een brandstofmotor. Nu gaat dat argument niet meer op. Tenminste niet voor wie in de markt is voor een splinternieuwe Fiat 500.

Die kun je kopen met een 1.0 driecilinder motortje met 65 pk. Dat is altijd een mild-hybride aandrijflijn. Daarnaast is de auto er als volledig elektrische auto. Die eerste vonden wij al aan de prijs, die tweede was dat ook, maar nu niet meer. De Fiat 500e koste namelijk minimaal 28.990 euro en de Fiat 500 Hybrid was minimaal 24.999 euro. Je raadt het al, nu kosten ze allebei 24.999 euro.

Fiat 500e afgeprijsd

Nou is de Fiat 500 met brandstofmotor dus nog steeds duur, maar een volledig elektrische Fiat 500 voor net geen 25 mille is dan weer een prima prijsje. Een afprijzing van maar liefst 4.000 euro. Nou maar hopen dat je er niet net eentje besteld hebt tegen de oude prijs…

De verkopen van de Fiat 500e kunnen ook wel een zetje in de rug gebruiken. Het loopt namelijk allemaal niet zo lekker met de volledig elektrische cinquecento. Het was eigenlijk nooit de bedoeling om deze 500 met een brandstofmotor op de markt te brengen. Maar na tegenvallende verkopen en een fabriek die meer stil lag dan dat er auto’s werden gebouwd, moesten ze wel.

Wat krijg je voor de nieuwe prijs?

Nou wat krijg je dan voor die nieuwe vanafprijs? De Fiat 500e Pop. Deze nieuwe instapversie heeft een 24 kWh batterij en heeft een bescheiden actieradius van 190 kilometer. Je kunt bij de 500e Pop ook kiezen voor de 42 kWh batterij, dan is het rijbereik 331 kilometer. Die is dan wel iets duurder, maar met 27.999 euro nog altijd voordeliger dan de vorige vanafprijs.

Het doel van Fiat is om de klanten makkelijker te laten kiezen voor een elektrische auto dan voorheen. Daar is veel voor te zeggen, zeker als het prijsverschil geen argument meer is. Al zal de actieradius van de Fiat 500 Hybrid voor hetzelfde geld wel een stuk groter zijn.