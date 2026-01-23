Mercedes-AMG GLC keert terug, maar er iets fundamenteels anders

Grommen met de nieuwe Mercedes GLC in vorm van een AMG? Jazeker. Maar wel anders.

Op het moment dat er een nieuwe generatie van een model verschijnt is het altijd weer de vraag of oude topvarianten terugkeren. In veel gevallen is dat namelijk niet zo. Denk aan de Ford Focus RS die er niet meer kwam met nieuwe generaties. Of de Renault Mégane R.S. Hoe zit dat met de Mercedes GLC?

De Duitse autofabrikant kondigde eerder de compleet nieuwe generatie GLC aan. Voor het eerst ook als volledig elektrische auto. Wezenlijk anders dus. Wat heeft dit te betekenen voor de AMG? Want tot nu toe ging het vooral over de Mercedes-Benz maar niet over de Mercedes-AMG.

Het goede nieuws: er zijn AMG-varianten van de nieuwe GLC in de maak. Het slechte nieuws is dat ze een klap zwaarder worden dan hun voorgangers. Waar de vorige GLC 43 en GLC 63 hun kracht haalden uit verbrandingsmotoren met turbo’s, krijgt de nieuwe generatie verbrandingsmotoren én een stekker.

612 pk, in de juiste stand tenminste

De Mercedes-AMG GLC 53 krijgt de aandrijflijn die we al kennen uit de AMG E 53, daarover bericht Autocar. Dat betekent: een geblazen 3.0-liter zes-in-lijn, gekoppeld aan een elektromotor in de versnellingsbak. Samen goed voor maximaal 612 pk in Race-modus en 750 Nm aan koppel. In de normale rijstanden is dat overigens nog altijd een stevige 577 pk. Want dat heb je nu eenmaal vaak met elektropower: merken moeten schommelen met de cijfers, waardoor het maximale systeemvermogen niet altijd in elke stand aanspreekbaar is.

De bijkomstigheid van een stekker kun je als een nadeel zien. Aan de andere kant helpt zo’n elektrische aandrijflijn wel de klassieke turbo lag te elimineren. In de E53 bleek het al een prima combinatie te zijn, naar verwachting zal deze aandrijflijn ook prima zijn ding gaan doen in de Mercedes-AMG GLC 53.

Een ander voordeel voor Nederland is de prijs. Je krijgt meer pk voor minder geld. Hoewel het prijskaartje van de toekomstige GLC 63 nog niet bekend is, zal de BPM een stuk lager uitvallen door een lagere CO2-uitstoot. Dat is dan toch weer mooi meegenomen. Fundamenteels anders, ja. Maar niet per se slechter.