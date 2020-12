"Kleine SUV Alfa Romeo gaat Brennero heten" - Autoblog.nl

FCA investeert flink in een fabriek waar kleine SUV’s gebouwd gaan worden. Onder meer van Alfa Romeo, waar nu het gerucht gaat dat het kleinste broertje van de Stelvio en Tonale de naam Brennero gaat krijgen.

Vanmorgen was het hoge woord eruit: Alfa Romeo heeft de laatste Giulietta gebouwd en dat zorgt ervoor dat het gamma weer op twee modellen staat. Dat staat op het punt te veranderen.

SUV

De huidige auto’s van Alfa Romeo zijn de Giulia en Stelvio, een premium D-segment sedan en SUV. Er is al bekend dat Alfa Romeo binnenkort ook een segment lager gaat bedienen met de Tonale. Dit wordt een C-segment SUV met optioneel plug-in hybride aandrijving.

Passen

Wie zijn Noord-Italiaanse geografie weet, zal merken dat de namen Stelvio en Tonale niet per ongeluk zijn gekozen. De Stelviopas is een zeer hoge pas in de Alpen, op het grensgebied tussen Italië en Zwitserland. Een dikke tip voor als je goede stuurmanswegen zoekt. De Tonalepas ligt daar in de buurt, maar de top is een stukje lager dan de Stelviopas, een knipoog naar het feit dat de Tonale de kleinere SUV is. Een nog kleinere SUV van Alfa Romeo is onderweg en die gaat naar alle waarschijnlijkheid Alfa Romeo Brennero heten. Vernoemd naar de welbekende Brennerpas, niet in de laatste plaats door Henk Wijngaard.

Elektrische SUV’s

De kleine Brennero SUV van Alfa Romeo werd genoemd nadat FCA van plan is de fabriek in Tychy, Polen een dikke boost te geven. Daar moet in twee jaar tijd de basis gevormd worden voor het bouwen van drie nieuwe modellen. Het zou gaan om drie elektrische compacte auto’s van Alfa Romeo, Fiat en Jeep. Het lijkt erop dat de basis van de Fiat 500X en Jeep Renegade wordt gecombineerd met het e-CMP-platform van de compacte elektrische Peugeots (de e-20(0)8). Op die basis zou dus ook een kleine SUV van Alfa Romeo verschijnen: volledig elektrisch met specs die lijken op die van de Peugeot e-2008.

Het zijn nog allemaal korreltjes zout, maar het zou gaan om meerdere geruchten vanuit meerdere richtingen. Dat de fabriek in Tychy klaargestoomd wordt voor een rits elektrische modellen, waaronder de Alfa Romeo Brennero, dat is zeker.