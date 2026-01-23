Net als je dacht dat deze Italiaanse PHEV niet gekker kon

Larte Design doet een plasje over de Lamborghini Urus SE.

De best verkochte Lamborghini kun je ook met een stekker krijgen. Voelt misschien wat tegenstrijdig, maar de Urus is nu eenmaal een daily driver. Dat je dan geruisloos door de steden kunt rijden is eigenlijk niet zo gek. Die V8 kan grommen op betere wegen.

De huidige Urus heeft een uiterlijk waar ik persoonlijk maar niet aan kan wennen. De wijzigingen die Lamborghini heeft gedaan met de koplampen en achterlichten zijn, hoe zal ik het zeggen, moeilijk. Larte Design heeft de Lamborghini Urus SE aangepakt, maar het is er niet subtieler of rustiger op geworden.

De nieuwste creatie luistert naar de naam Largenda. Klinkt als een amateur voetbalclub uit Oost-Europa, maar het is dus een aangepakte Urus SE. De SE combineert zijn turbo V8 met een elektromotor en een 25,9 kWh accupakket. Zo heb je een systeemvermogen van 800 pk en 950 Nm koppel, maar kun je ook 60 kilometer volledig elektrisch rijden.

Met de make-over van Larte Design is de Lamborghini Urus SE de minst subtiele PHEV ooit. Aan de voorkant is gekozen voor een overdaad aan carbon, met een aangepaste splitter en een volledig carbon motorkap. Aan de zijkant werd gekozen voor uitgeklopte wielkasten, opvallende spiegelkappen en een set gesmede wielen.

Gaan we door naar de achterkant. Larte monteerde een dakspoiler en een extra lip op de achterklep. Onderaan tref je een compleet nieuwe diffuser aan. Het is allemaal niet zo heftig als een Mansory Urus. Echter, zeker met deze kleurstelling kun je niet bepaald spreken van een lieveheersbeestje.

Die kleur is natuurlijk de keuze van Larte, je hebt zelf de vrijheid hoe jouw Urus SE eruit moet komen te zien. Klanten kunnen kiezen uit hoogglans, mat of meegespoten delen in carrosseriekleur. Wie echt wil opvallen, kan gaan voor een mix van lak en zichtbaar carbon. Maar dan krijg je dat rare effect zoals op dit demomodel. Doe maar niet.

De Larte Design Lamborghini Urus SE. Voor als het allemaal wat schreeuweriger mag, maar je doordeweeks toch de planeet wil redden door elektrisch te rijden. Zoiets?