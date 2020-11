Racende vrouwen nu officieel onderdeel van de F1 - Autoblog.nl

In het voorprogramma van de Formule 1 kunnen we straks naar racende vrouwen gaan kijken. W Series maakt in 2021 deel uit van de F1.

Grote kans dat jij de televisie pas aanzet als de Formule 1 Grand Prix op het punt van beginnen staat. Of je moet de zeer interessante voorbeschouwing van Ziggo meepakken. Maar zo’n F1 weekend bevat veel meer dan die ene Grand Prix. Natuurlijk heb je ook de Formule 2, Formule 3 en straks de W Series. Laatstgenoemde gaat officieel deel uitmaken van het Formule 1 weekend.

Het in 2019 gelanceerde W Series was in eerste instantie een nog op zichzelf staande kampioenschap voor racende vrouwen. Daar gaat in 2021 verandering in komen, want het kampioenschap is nu officieel partner geworden van de Formule 1. Gedurende acht races staat de W Series in het voorprogramma van de F1 in 2021. Eigenlijk zou het vrouwelijke racekampioenschap al dit jaar in actie komen tijdens twee F1 weekenden, maar het coronavirus en de gewijzigde kalender gooiden roet in het eten.

Het is nog niet bekend aan welke races in 2021 het vrouwelijke racekampioenschap gaat meedoen. Dat zal in een later stadium bekend worden gemaakt. Het is vooral goed nieuws voor W Series, dat met dit partnerschap een stuk meer aandacht zal krijgen. Aan de opzet van de races en de auto’s zal niets veranderen. Wel is het nu zo dat de W Series in aanmerking komt voor FIA Super License punten.

De organisatie denkt dat de vrouwelijke coureurs zo nog een stap dichterbij de Formule 1 zijn gekomen. Met deze ontwikkeling zullen F1-teams de vrouwelijke talenten in de W Series ongetwijfeld beter in de gaten gaan houden. En met dat hele #WeRaceAsOne programma is de kans op een eventuele vrouwelijke rijder in de F1 groter dan ooit. Wie weet wat 2022 of 2023 gaat brengen..