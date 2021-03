Belgische coureur doet 300 km/u op de openbare weg - Autoblog.nl

Het blijft lastig, werk en privé gescheiden houden.

Als gewone burger heb je niet zo vaak de kans om plankgas te gaan. In ieder geval niet zonder post van het CJIB te riskeren. Als coureur heb je het privilege dat je wel op regelmatige basis mag planken. Sterker nog: je krijgt er voor betaald.

In zo’n fortuinlijke positie is het niet nodig dat je op de openbare weg ook nog eens de coureur gaat uithangen. Toch kunnen sommigen het niet laten. Vorig jaar reed de Italiaanse F3-coureur Alessi Deledda in zijn thuisland bijvoorbeeld 300 km/u op de openbare weg. Nu hebben we precies hetzelfde verhaal, maar dan wat dichter bij huis. Deze keer is het namelijk een Belgische Formule 3-coureur die zo’n kunstje uithaalde.

De snelheidsduivel in kwestie is de 18-jarige Amaury Cordeel. Gezien zijn leeftijd kan hij nog niet heel de lang de openbare weg onveilig hebben gemaakt. Wel rijdt hij sinds 2017 in verschillende Formule 4-klasses. Het voorlopige hoogtepunt in zijn carrière is dat hij de kampioenstitel pakte in de Spaanse F4. Dit jaar is Cordeel gepromoveerd naar de Formule 3. Hij heeft namelijk een zitje gekregen bij het Spaanse Campos Racing.

Cordeel houdt zoveel van zijn werk dat hij het liefst ook in zijn vrije tijd racet. Op de openbare weg. In een Audi RS3 haalde hij recentelijk namelijk snelheden van 300 km/u op de E17. Daar hoeft niemand achter te komen, maar hij maakte dezelfde fout als zijn Italiaanse collega (en Bilal): hij filmde het en plaatste het op social media.

De beelden zijn inmiddels verwijderd van Tik Tok, maar het kwaad is uiteraard al geschied. De Belgische media pikten het op en de lokale politie gaat zich ook over dit incident buigen. Cordeel heeft dus al de aandacht op zich weten te vestigen voor het Formule 3-seizoen beginnen is. Nu moet hij ook nog even op een positieve manier de aandacht op zich zien te vestigen met zijn snelheid.

Met dank aan Flyer Bunch voor de tip!

