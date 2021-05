Cupra Born al een klein beetje onthuld - Autoblog.nl

De eerste glimp van de Cupra Born kunnen we al zien. Komt ‘ie bekend voor of wel?

Bij Seat worden soms rare keuzes gemaakt. Sinds het moment dat het merk werd overgenomen door Volkswagen, moest het een sportief doch betaalbaar merk worden. Met de tweede generatie Seat Toledo, de eerste Leon en diverse Ibiza’s lukte dat best aardig.

Maar aan de andere kant zijn daar auto’s die totaal niet in het plaatje pasten. Dan bedoelen we niet eens cashcows als de Arosa of Mii. Nee, waarom auto’s als de Inca (Caddy), Alhambra (Sharan) en Exeo (A4) een Seat-badge kregen is ons nog altijd een raadsel. Hetzelfde geldt voor de Cupra Born. Het is een gevalletje marketing op marketing.

2019: Seat El-Born

2020: Cupra El-Born

2021: Cupra Born

Productieversie

De Cupra Born is namelijk de productie-versie van de Cupra El-Born. De Cupra El-Born is dan weer de Cupra-versie van de Seat El-Born Concept. Dit is een concept car die al in 2019 werd getoond op de Salon van Genève. Daarna stond ‘ie ook op de IAA in Frankfurt. Het is in feite een Volkswagen ID.3, maar dan net even met wat meer sjeu.

Seat, eh, Cupra laat telkens iets los over de elektrische C-segment hatchback. Allereerst de naam. Het wordt dus gewoon CUPRA Born. Wij zullen vanwege CAPS LOCK-redenen de naam enkel met een hoofdletter schrijven.











Cupra Born net wat leuker dan ID.3

Tot zover de vergezochte onderbroekenlol. Want de ID.3 is een keurige auto, maar is wellicht iets te braaf. De Cupra-versie lijkt dan ook precies voor een beetje Spaanse peper te zorgen. We zien diverse voor Cupra kenmerkende details, waaronder de mat-bronzen accenten en het ruitenmotiefje in reliëf. Daarnaast is er een grote grill, hippe velgen getinte ramen. Goed om te zien is dat er gekozen is voor een blauwe lakkleur, in plaats van het eeuwige matgrijs.















Qua techniek lijkt het een beetje tegen te vallen. Ondanks dat de designer zeer enthousiast is over het project, moest hij natuurlijk gewoon een VW ID.3 aanpassen. Alle ‘hardpoints’ zijn dus gewoon identiek. Denk aan de positie van de wielen ten opzichte van het stuurhuis, deurvangers, scharnieren en dergelijke.

Het doet overigens niets af aan het werk van de ontwerper, want een fraaie auto tekenen met veel restricties maakt het werk lastiger. Wel gaat de elektrische Spanjaard een eigen smoel krijgen. Eerlijk is eerlijk, van de paar beelden die we kunnen zien, lijkt de Cupra-versie daaraan te voldoen.

De officiële onthulling staat gepland voor 25 mei, volgende week dus!