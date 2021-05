Ziggo stopt met Formule 1 na 2021 (Officieel!) - Autoblog.nl

En Ziggo stopt al heel snel met Formule 1.

Het is bijna niet te geloven, maar we kunnen alweer 9 jaar van de Formule 1 genieten door af te stemmen op Ziggo. Toen ze de rechten voor de Formule 1 overnamen (voor Nederland), was het nog niet een ‘dure’ sport.

Maar sinds Max Verstappen meedoet, is Formule 1 enorm populair in Nederland. Tijdens elke Grand Prix kijken er zo’n 1.500.000 Nederlanders naar. Dat is een enorm lucreatieve markt. Dermate lucreatief, dat er meerdere partijen in de rij stonden om de rechten over te nemen. Gisteren werd het eerste gerucht al de wereld in geholpen.

Ziggo stopt met Formule 1

Het is nu officieel dat Ziggo stopt met Formule 1. De Nederlandse betaalzender kon niet meer langer mee bieden om de sport in het portfolio te houden. Op Twitter maken ze bekend dat het na het huidige seizoen over en uit is. De tarieven voor de uitzendrechten zijn voor Ziggo de pan uit gerezen. Het was voor hen financieel niet meer mogelijk om de rechten te behouden.

Wat er verder gaat gebeuren met de F1-programma’s is niet duidelijk. Voorbeschouwingen, nabeschouwingen en het Formule 1 Café zijn populaire programma’s voor Ziggo, ondanks dat de uitzendingen soms zeldzaam slecht zijn en het opportunisme grenst aan het potsierlijke. Daarnaast zullen we misschien wel nooit weten wat Ronald Molendijk nu over de F1 denkt. De wereld zal er heel anders uit gaan zien.

Veronica Inside

Gisteren maakte Chris Woerts in het veelgeprezen TV-programma ‘Veronica Inside’ al bekend dat Ziggo uit de race is voor de F1 rechten. Naast Ziggo hebben nog enkele (grote) partijen meegeboden. Uiteindelijk trok Nordic Entertainment Group aan het langste eind. Die partij is in rap tempo bezig om rechten voor sport-competities over te nemen. Zo hebben ze al de uitzendrechten voor de Bundesliga (da’s voetbal) en willen ze darts (da’s een kroegspelletje) binnenhalen.

Donderdag worden de details bekendgemaakt over de deal. Reken maar dat Nordic Entertainment Group de sport achter een betaalmuur gaat zetten. De enige reden dat ze zoveel geld hebben geboden, is omdat ze denken er geld mee te kunnen verdienen. We zijn benieuwd hoeveel mensen bereid zijn meerdere tientjes per maand te betalen om Lewis Hamilton weer te zien winnen en het publiek te bedanken.