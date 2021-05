Cupra Born officieel: 231 pk en 540 kilometer bereik - Autoblog.nl

Cupra heeft het doek getrokken van de Born. De eerste elektrische auto van het merk.

Een nieuwe dag, een nieuwe auto op het MEB-platform van de Volkswagen Groep. De nieuwe Cupra Born is een auto met een verhaal. Als eerste werd het concept gelanceerd in vorm van Seat el-Born. Later werd de beslissing genomen de hatchback niet als Seat, maar exclusief als Cupra op de markt te brengen. En nu is dat moment daar.

Cupra Born techniek

Na onder andere de Volkswagen ID.3, ID.4, Skoda Enyaq en ga zo maar door is dit de zoveelste auto op het MEB-platform. De Cupra Born vooralsnog de sportiefste hatchback tot op heden dat gebruik maakt van dit platform. Een 77 kWh accupakket moet een actieradius van maximaal 540 kilometer mogelijk maken. Realistisch gezien kun je dan mikken op een bereik van zo’n 380 kilometer. Er komt ook een variant met een 58 kWh accupakket een een WLTP-bereik van zo’n 420 kilometer. Qua uiterlijk is het vergelijk met de ID.3 natuurlijk gauw gemaakt.

Het sportieve aspect van deze elektrische auto zijn de grotere remmen, de 20-inch velgen, sportophanging en het feit dat de elektronische stabiliteitsregeling (ESC) een sportief standje kent. Helaas is de kans groot dat het niet mogelijk is om alle hulpsystemen uit te zetten. Echt boenderen lijkt er dus niet bij.

De uitvoering met de 58 kWh accu heeft standaard 150 pk, de variant met de 77 kWh accu heeft 204 pk. Beide uitvoeringen zijn optioneel verkrijgbaar met een zogenaamd e-Boost pakket. Dan is er maximaal 231 pk beschikbaar. Alsnog is het geen snelheidswonder. Het is vlot te noemen, met een 0-100 tijd van zeven seconden. De 58 kWh uitvoering is, door het lagere gewicht, sneller in die sprint en doet het kunstje in 6,6 seconden.

Opladen gaat met een maximum van 125kW DC als je kiest voor het 77 kWh accupakket. Ook de Cupra Born is optioneel verkrijgbaar met een warmtepomp. Een aanrader, zodat je ook in koude weersomstandigheden nog een goede actieradius hebt.

Wat de Born in Nederland gaat kosten is nog niet bekend. Vanaf juni is het mogelijk om een reservering te plaatsen. Nog dit jaar zet de EV voet op Nederlandse bodem.