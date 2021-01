Dacia Bigster moet Kodiaqs gaan bang maken - Autoblog.nl

Ze konden de Dacia Bigster Concept helaas geen Dacia Yeti noemen.

Op dit moment lijkt het alsof er twee dingen goed verkopen: premium en ‘value-for-money’. Over premium hoeven we niet te veel te zeggen. Het gaat om mooie kwaliteit, een goede badge, statig design en een puike uitstraling. En als het kan wat technologische noviteiten. Merken als Audi, BMW en Mercedes-benz boeren enorm goed.

Value-for-money

Aan de andere kunt zien we de value-for-money merken. We zeggen even bewust geen ‘budget’. De tijden van echte budget-auto’s ligt alweer een tijdje achter ons. Denk aan de Zuid-Koreaanse merken, Skoda en ook Dacia. Heel veel auto voor een redelijke prijs. Daar zijn wij kennelijk wel voor te porren.

De merken kijken ook goed bij elkaar af. Dat blijkt wel met de Dacia Bigster Concept. Dit is een studie voor een nieuwe crossover. Het gaat niet om een opvolger van de Duster, maar om een extra model in de range. De Dacia Bigster moet, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, erboven staan.

Dacia Bigster Concept

Als we kijken naar de afmetingen, dan is de Dacia Bigster Concept ietsje compacter dan de Skoda Kodiaq. De Bigster is 4,60 meter lang, 10 centimeter korter dan de enorme Skoda crossover. De basis van de Bigster is het CMF-B-platform. Daar staan enorm veel auto’s van de Renault-Nissan-alliantie op, zoals de Clio, Captur, Juke, Note, Sandero en Logan.

Dacia doet wat dat betreft ‘een Skoda’. Ze pakken het platform van een segment lager, verlengen de wielbasis om zo een grotere auto aan te kunnen bieden. Zo is (even als voorbeeld) de Skoda Scala opgebouwd uit B-segment componenten, maar biedt de auto de ruimte van een C-segmenter voor een prijs die er tussenin zit. Met de Bigster is dat niet anders.

Studiemodel (nog wel)

Zoals de naam van de Dacia Bigster Concept al sugereert is het een studiemodel. Het is de bedoeling dat de auto uitontwikkeld tot productiemodel. In grote lijnen zal het model overheen komen, minus alle leuke spannende details als de grille-verlichting, enorme wielen, aparte achterlichten en bizarre bumpers. Over de beschikbare motoren wordt nog met geen woord gerept.

We rekenen op diverse benzinemotoren, al dan niet met 48V-ondersteuning. Een Dacia Bigster met hybride of plug-in hybride lijkt bijna onontbeerlijk. Zeker niet aangezien moederbedrijf Renault de technische ‘e-tech’ techniek huis heeft. Wel weten we dat het een zevenzitter moet gaan worden.

Introductie Dacia Bigster

De Franse Roemenen nemen hun tijd voor de Dacia-crossover. De Bigster staat gepland voor 2025. Nog voordat de Bigster op de markt komt, staan er twee auto’s in het B-segment gepland voor 2022 en 2024.