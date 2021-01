ABT 1.5 TSI tuning: sportwagenmotor voor 999 euro? - Autoblog.nl

De introductie ABT 1.5 TSI tuning is natuurlijk gewoon een nieuwjaarsactie.

Je zou het niet zeggen, maar het hele downsizing-gebeuren is al weer een jaartje of 15 bezig. Het idee erachter is vrij simpel. Er is meer vermogen en koppel beschikbaar, maar het is ook mogelijk om relatief zuinig te rijden. Dat laatste is weer handig om de auto te laten voldoen aan alle emissie-eisen. Daarom zie je bijna geen auto’s zonder turbomotor.

Nu zijn hoge prestaties en een gunstig verbruik bijna nooit te combineren. Geef volgas met een kleine turbomotor en het verbruik zal enorm stijgen. Maar ja, dan heb je wel prestaties die voorheen niet mogelijk waren met zo’n kleine motor. Nu zijn merken gelukkig wel ietsje afgestapt van het extreme downsizen.

ABT 1.5 TSI tuning

Een van de eerste downsize-motoren was de 1.4 TSI met turbo en mechanische compressor van Volkswagen. Deze werd later vervangen door een 1.4 TSI met alleen een turbo. Nu auto’s nóg zuiniger moeten worden, is de cilinderinhoud gegroeid naar 1.5 liter. Voor die motor heeft ABT Sportsline nu een leuke actie. Volgens ABT kun je van je 1.5 TSI motor een ‘sportwagenmotor’ maken. Dat klinkt heel veelbelovend! Of is het slechts marketing?

Sportwagenmotor?

Want is het ook daadwerkelijk het geval? Nou, nee. Bij een sportwagenmotor verwacht je een fraai geluid, directe gaspedaalrespons en lineaire vermogensopbouw met veel toeren. De 1.5 TSI is een viercilinder turbomotor, dus je hebt nu eenmaal te maken met de eigenschappen van zo’n motortype. Echter, de motor heeft blijkbaar wel wat reserves.





Vermogen en koppel na ABT 1.5 TSI tuning

ABT Sportsline weet er namelijk 190 pk uit te halen. Dat is niet verkeerd. Het koppel is na de tuning 290 Nm. Ter referentie, standaard is het vermogen 150 pk en het koppel 250 Nm. Volgens de Duitsers was maximaal vermogen niet het uiteindelijke doel, overigens. Driveability en betrouwbaarheid waren veel belangrijker met de ontwikkeling.

Zo is het maximale vermogen alleen beschikbaar als de motor op bedrijfstemperatuur is. Qua verbruik hoef je je ook geen zorgen te maken, bij een gelijke rijstijl zal het verbruik zelfs ietsje afnemen, aldus de mannen uit Allgau.

Ook handig om te weten, de programma’s zijn geschreven voor de specifieke modellen. Dus ondanks de gelijke motor, wijkt de 3D-mapping per model ietsje af. De ABT 1.5 TSI tuning power unit is leverbaar op de volgende auto’s uit de VAG-stal:

Audi

A1 Sportback (82A0)

A1 Citycarver (82A0)

A3 (8V07)

A3 (8Y00)

Q2 (5Q00)

Q3 (83A0)

Q3 Sportback (83A0)

Seat

Ateca (5FP1)

Arona (6F90)

Ibiza (6F00)

Leon (5FA0)

Tarraco (5FJ0)

Skoda

Scala (6500)

Octavia (5E07)

Octavia (NX00)

Karoq (57A0)

Kodiaq (5650)

Superb (3V00)

Volkswagen

Polo (2G00)

Golf VII (5G07)

Golf VIII (5H00)

Passat (3G00)

Passat (3G0A)

Arteon (3G80)

T-Cross (2GM0)

T-Roc (2GA0)

Tiguan (5NA0)

Touran (1T06)

Prijs ABT 1.5 TSI tuning

Dan de prijs. ABT Sportsline wil graag 999 euro hebben voor de upgrade. Nu lijkt dat op een actieprijs en warempel: dat is nog waar ook. Het is een introductieprijs die voor de eerste helft van 2021 geldt. Daarna is de prijs voor de tuning 1.249 euro.

Doen?

Dan is het de vraag: moet je dit nu doen? Als petrolheads en fervent chippers zouden wij zeggen: jazeker. Er zitten absoluut een paar voordelen aan. Zo heb je meer vermogen, zonder dat de CO2-taks stijgt. Ten tweede: het is een accessoire, dus je betaalt er ook geen bijtelling over. Daarbij is extra vermogen en koppel altijd prettiger.

Betreft de zuinigheid: dat is een manier om de chiptuning aan het thuisfront te verkopen. Want we weten allemaal: als je meer vermogen hebt, ga je het ook meer aanspreken. Aan de andere kant: er zijn in Nederland ook gerenommeerde tuners die dergelijke upgrades aanbieden.

Je kunt hier checken of de ABT 1.5 TSI upgrade ook voor jouw auto beschikbaar is.