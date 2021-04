Dacia DUSTAR is betaalbaar ruimtevaart-programma - Autoblog.nl

Met het DUSTAR ruimtevaartprogramma pakt Dacia Elon Musk zijn SpaceX aan.

Oh, hoe we gelachen hebben om Elon Musk. De Zuid-Afrikaan kan af en toe laconiek overkomen, maar de beste man is hypergedreven en heeft een bijzondere visie. Hij bouwt auto’s zoals Tarantino zijn films maakt. Hij doet net alles even anders dan anderen.

Een van de bijzondere dingen is het ruimtevaartprogramma SpaceX. Het is eigenlijk raar, want naast elektrische auto’s, vlammenwerpers en tequila heeft Elon Musk het doel om mensen naar de ruimte te sturen middels het SpaceX-programma. Toevallig heeft ons het nieuws bericht vandaag bereikt dat Dacia hetzelfde gaat doen. Dat is niet basis van geruchten, Dacia bevestigt dat zelf middels een heus persbericht.

Dacia DUSTAR

Dat gaat de Roemeense budget-divisie van Renault doen middels het DUSTAR-programma. Daarmee is Dacia niet alleen eerder dan SpaceX, maar vermoedelijk ook goedkoper. Het meest bijzondere is dat er niet een compleet nieuwe shuttle voor ontwikkeld werd, maar dat men simpelweg een Dacia Duster de ruimte in slingert.

Waarom Dacia dit gaat doen en uigerekend vandaag gaat aankondigen is ons een raadsel. Volgens Dacia is het vrij logisch. Ze willen hiermee aantonen dat hun methode (kosten besparen zonder kwaliteit in te leveren), ook daadwerkelijk toegepast kan worden in de ruimtevaart.

De lancering van de Dacia DUSTAR, letterlijk, vindt plaats vandaag om 10:00 uur. Je kan het bekijken via deze link.