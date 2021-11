Nederlandse stichting klaagt Renault en Dacia aan

Was eerder Volkswagen al de pineut, nu gaat Stichting Car Claim het opnemen tegen Renault en Dacia.

Niet alleen Volkswagen sjoemelde met de software. Meerdere autofabrikanten zijn beschuldigd of hebben toegegeven dat het niet altijd even eerlijk ging. Maar niet iedereen accepteert een erkenning en gaat door tot de orde van de dag. In dit geval Stichting Car Claim, dat eerder Volkswagen aanklaagde en het nu gemunt heeft op Renault en Dacia vanwege sjoemelpraktijken.

Volgens Stichting Car Claim is het zo dat Renault en Dacia hebben gelogen over de uitstoot van de auto’s. In Frankrijk loopt er al een zaak, daar komt Nederland nu via de stichting bij. Auto’s van Renault en Dacia geproduceerd in de periode tussen 2009 en 2019 zouden meer uitstoten dan de fabrieksopgave. In Nederland zijn 150.000 auto’s betrokken bij deze zaak, aldus de stichting.

Wat Stichting Car Claim betreft komt er een vergoeding. Zowel Renault Nederland als dealers die Dacia en Renaults verkopen hebben vandaag een dagvaarding gekregen.

Op de website van de stichting is de procedure te volgen. Idem dito voor de zaken die lopen tegen Daimler en Volkswagen. Uiteindelijk is het aan de rechter om te oordelen of gedupeerden in aanmerking komen voor compensatie.