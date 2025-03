Best verkopende auto van Europa gaat titel verdedigen

Ook in de komende jaren moet dit nog de best verkopende auto van Europa blijven.

Wie had dat gedacht in 2004, dat een project van Renault in de West-Europese markt ooit zo in zou slaan? We hebben het dan natuurlijk over Dacia. In 2004 kon je ineens een kleine sedan kopen met Renault-techniek voor een regelrechte stuntprijs. Dit omdat Renault het Roemeense Dacia had overgekocht. Met een duidelijke strategie: spotgoedkope auto’s onder het gamma van Renault plaatsen. Bij de Logan, de allereerste ‘Dacia by Renault’, was meteen duidelijk waarom deze zo spotgoedkoop was. En laten we wel wezen, nog steeds kan je bij een moderne Dacia aanwijzen waar de knaken zijn bespaard. Als je een compleet uitgeklede Duster koopt anno 2025, krijg je niet eens een infotainmentscherm.

Succes

Dacia was altijd een beetje een lachertje. Het is een beetje alsof je een groot matrixbord achterop hebt met de tekst ‘deze bestuurder heeft geen cent te makken’. Tegenwoordig zit de vork anders in de steel. Door haarscherpe vanafprijzen, in vrijwel elke markt, is een Dacia de ultieme vorm van goedkoop rijden. Gewoon, voor mensen die een auto als vervoermiddel willen en nieuw willen rijden. Of dat werkt? Jazeker. De Dacia Sandero is door heel Europa de best verkochte auto.

Nieuwe generatie

We zitten inmiddels alweer aan het einde van de derde generatie van de Dacia-inslag op het Clio-idee. De compacte hatchback is alles wat een hatchback moet zijn, niet meer en niet minder. Je kan het ding rijden vanaf 18.200 euro in Nederland. Daarmee is het de goedkoopste auto die je nieuw kan kopen. In Frankrijk is het nog beter: daar rijd je al voor 12.990 euro in een gloednieuwe Sandero. De tijd dat je dan kale stalen velgen en ongespoten bumpers krijgt is ook achter de rug, je krijgt dan een gewoon netjes eruit ziende auto.

Opvolger

In deze wereld van enkel crossovers, altijd meer aankleding willen en tegelijkertijd geld willen besparen, is het logisch dat een nuchtere, goede allround aanbieding de best verkopende auto van Europa is. Zoals gezegd is het echter bijna tijd voor de Dacia Sandero III om ons te verlaten. Een opvolger is in de maak. Hoe gaat deze de titel van best verkopende auto prolongeren?

EV

Nou, als je trends volgt toch door die titel in te leveren. Dacia zou namelijk werken aan een Sandero EV. Stel, ze pakken een Renault 5-basis, halen alle R5-trekjes weg om onder de streep een lekker Dacia-esque goedkope aanbieding te krijgen, dan zou je eventueel een EV met prima specs voor 20.000 euro kunnen neerzetten. Let wel dat EV-verkopen het nog niet overal zo goed doen als een ‘klassieke’ ICE. Dus wellicht dat de Sandero dan een gooi kan doen naar best verkopende EV, maar best verkopende auto van Europa? Dat wordt lastig.

Geen zorgen, de CEO van Dacia genaamd Denis Le Vot zegt tegen Autoexpress dat de Dacia Sandero niet volledig EV gaat. Er komt een ICE-variant. Niet puur ICE, het gaat dan om hybride. Welke vorm van hybride wordt nog niet duidelijk, maar de nieuwe hybride-aandrijflijn van de Dacia Jogger lijkt logisch. Daarmee creëert het merk het beste van twee werelden. Enerzijds een hopelijk spotgoedkope EV, anderzijds een spotgoedkope hybride. Nu alleen hopen dat voor beide modellen de prijzen scherp kunnen blijven.

Verder wordt de nieuwe Sandero, die tegen 2027 het levenslicht ziet, nog niet concreet. Zo kan Le Vot nog niet bevestigen op welk platform deze komt te staan. Je verwacht, zoals gezegd, AmpR Small zoals de Renault 5. Volgens Le Vot kan Dacia altijd op het laatste moment nog kijken naar welke ‘bouwstenen’ ze kunnen lenen van Renault om tot het voordeligste plaatje te komen. Onder de Sandero komt nog een kleinere EV die de Spring moet aflossen.