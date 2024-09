Dit is de auto die Nederland wil (volgens Zeekr)

Speciaal voor Nederland is hier de Zeekr 001 Travel Edition.

Het vakantieseizoen is precies afgelopen, dus voor Zeekr is dit het uitgelezen moment om de 001 Travel Edition te introduceren. Dit is een auto waarmee je direct op vakantie kunt. Alleen jammer dat we met z’n allen vorige maand al op vakantie zijn geweest.

We mogen zeer vereerd zijn, want de Zeekr 001 Travel Edition is exclusief voor de Nederlandse markt. En dit is niet de eerste speciale Zeekr waar we op getrakteerd worden, want met Koningsdag presenteerden ze al de Zeekr 001 Orange Edition.

Nu houden Nederlanders er wel van om af en toe in een oranje shirtje rond te lopen, maar het hele jaar in een oranje auto rondrijden is voor velen waarschijnlijk een brug te ver. De Travel Edition sluit daarom waarschijnlijk een stuk beter aan op de behoeften van de Nederlander. Deze auto is namelijk grijs.

De grijze kleur is niet exclusief voor de Travel Edition, deze versie wil je hebben vanwege de standaard trekhaak, de dakdragers en – als klap op de vuurpijl – rubberen vloermatten. Dat zijn natuurlijk wel zaken waar je een ANWB-echtpaar hebberig kunt maken, dat hebben ze bij Zeekr toch goed in de gaten. Met een trekgewicht van 1.500 kg kan er zelfs een caravan achter.

Voor dit alles betaal je een meerprijs van slechts €1.000. Normaalgesproken betaal je voor alleen de trekhaak en de vloermatten al €2.169, dus tel uit je winst! In totaal ben je €60.490 kwijt voor de Zeekr 001 Travel Edition. Inclusief die superpraktische accessoires dus.