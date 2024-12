Importheffingen werken: verkoop Chinese auto’s in Europa zakt in

De opmars van de Chinese auto’s in Europa stagneert.

De EU dreigde al een tijdje met importheffingen voor Chinese auto’s, en dat waren geen loze woorden. Eind oktober zijn de importtarieven in werking getreden. Inmiddels zijn de verkoopcijfers van november bekend, dus de vraag is: heeft deze actie van de EU al effect gesorteerd?

Het korte antwoord is ‘ja’, want het marktaandeel van Chinese auto’s zit op het laagste punt sinds maart. Terwijl de trend de laatste jaren toch een gestage groei was. Het marktaandeel van de Chinese merken bedroeg 7,4% in november.

De importheffingen verschillen per merk, want de hoogte hiervan wordt mede bepaald door de mate van staatsteun. SAIC, en daarmee MG, wordt het zwaarst getroffen, met een extra importtarief van 35% bovenop de bestaande 10%.

Dat is ook te zien in de verkoopcijfers: de verkopen van MG zijn meer dan gehalveerd ten opzichte van november 2023, met een daling van 58%. We moeten er wel bij zeggen dat de verkopen de voorgaande maanden ook al minder waren bij MG.

Het is ook zeker niet zo dat alle Chinese fabrikanten in zak en as zitten. BYD gaat nog steeds lekker. Zij verkochten in november 127% meer auto’s dan vorig jaar. Wereldwijd gezien is BYD zelfs met afstand de grootste EV-fabrikant.

Bron: Bloomberg