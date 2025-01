Bestverkochte auto van Europa wordt binnenkort elektrisch

De verkooptopper moet ook op de elektrische markt gaan scoren.

Dacht je dat de Model Y het bestverkochte model van Europa was? Mooi niet. Sterker nog: de hoge Model 3 staat niet eens in de top 5. Helemaal bovenaan het lijstje van Dataforce vinden we de Dacia Sandero. De simpele hatchback doet het eigenlijk zijn hele leven al prima.

Sinds zijn introductie in 2008 zijn er wereldwijd miljoenen van verkocht. De teller stond in 2022 op 2,6 miljoen. Volgens Dacia rolt er iedere minuut tenminste één Sandero uit een van de drie fabrieken. Ook in Nederland is de Sandero een graag geziene gast. In 2024 was de Sandero met 2.536 nieuwe registraties het bestverkochte Dacia-model van Nederland. Ook in 2023 kwam er geen andere Dacia vaker naar Nederland dan de Sandero.

Dacia Sandero gaat aan de stekker!

Dit succes wil Dacia uitbreiden naar de elektrische markt. Dat vertelt Dacia-baas Denis Le Vot aan Automotive News Europe. Het merk maakt zich klaar om richting het einde van 2027 een nieuwe generatie van de Sandero te lanceren. Vanaf dat moment zal er ook een volledig elektrische variant beschikbaar zijn. Vrees dus niet benzine- en LPG-liefhebbers: de volgende Sandero kun je ook bestellen met een uitlaat.

Het wordt interessant om te zien of de Sandero ook als elektrisch model goed scoort bij de koopjesjagers. En natuurlijk wat de invloed gaat zijn op de Spring-verkopen. Daarvan werden er afgelopen jaar 1.141 verkocht in Nederland. Daarmee is de Spring het slechtst presterende model van Dacia.

De prijs zal voor kopers een van de doorslaggevende factoren worden, schat ik in. De Spring is nu te bestellen voor minimaal € 18.900. Daarvoor krijg je een 45 pk sterk bakkie met schattige looks en een actieradius van 225 kilometer. Ik mag hopen dat de Sandero wat meer vermogen en rijbereik krijgt. Dat zou ook betekenen dat ie duurder wordt dan de Spring. Da’s anders dan nu, want de Sandero heb je al voor € 18.200. Daarvoor krijg je een 100 pk sterke driecilinder die op LPG en benzine loopt.

Niet de enige nieuwe EV van Dacia

Na de introductie van de elektrisch aangedreven Sandero bouwt Dacia verder aan het elektrische aanbod. Over een jaar of vijf moeten er nog twee andere Dacia EV’s te configureren zijn volgens Le Vot. Dikke kans dat dit de Bigster, Duster of Jogger hierbij zitten.

Of zou Dacia toch een gelimiteerd productiemodel maken op basis van de Dakar-auto?