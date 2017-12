Dakloze beschermt flapperende biljetten in auto, krijgt monnie

Wie goed doet...

Een hartverwarmende tranentrekker op de vrijdagavond. In het Schotse Glasgow zag een dakloze alcoholist een auto staan met een raam open. Op de passagierstoel: een handtas waar een paar dikke flappen uitfladderden. Waarschijnlijk aangespoord door de windvlagen die Schotland in dit jaargetijde (altijd?) teisteren, maakten de geldbiljetten de indruk uit de auto te willen vliegen.

In tegenstelling tot wat Dikkie Dik pleegt te doen bij dikke BMW’s uit de 7-serie (aankoopadvies), besloot de dakloze James John McGeown de inhoud van de auto met zijn leven te verdedigen tegen potentiële dieven. Na tweeëneenhalf uur in de regen te hebben gestaan, pakte hij echter alsnog de tas en ging hij er snel mee vandoor…naar een advocatenkantoor om ‘m daar af te geven.

Toen John McMonagle, de eigenaar van de auto terugkwam bij zijn ride, trof hij een briefje aan met daarop instructies waar hij de tas kon vinden. Hij was zo in zijn nopjes met de actie dat hij een crowdfundingactie op te zetten om James John en andere daklozen te helpen met geld. Het doel was in ieder geval vijf ruggen op te halen voor James John, het eventuele restant is bedoeld om andere daklozen te helpen. Inmiddels is er al 9.795 Pond opgehaald. (via Glasgow Live)