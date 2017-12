5 auto’s die je kunt kopen voor één Bitcoin

Met deze voertuigen maak je indruk op je matties.

Bitcoin, bitcoin, bitcoin. Je hoort de laatste maanden niet anders. De virtuele valuta maakte de afgelopen jaren een enorme opmars, maar dit jaar lijkt de crypto-gekkigheid echt te zijn losgebarsten. De waarde van de digitale munt is elke dag anders. Wat zeg ik, ieder uur anders. In dit artikel pakken we dan ook een gemiddelde. De waarde schommelt de laatste dagen tussen de 16.000 en 17.500 dollar, omgerekend tussen de 13.500 en 14.800 euro. Dat laatste is een incourant bedrag, dus ronden we het af naar 15.000 euro. Wat kun je daarvoor zoal kopen?

Dat ligt er net aan in welke categorie je zoekt. In dit geval pakken we de Autoblog-categorie: veel voor weinâg. Los van al het onderhoud en potentiële rekeningen die je aan het huilen maken, kun je best lekker spul kopen. En de buurt denkt dat je het nog goed voor elkaar hebt ook! Gaan we:

Land Rover Range Rover 4.2 Supercharged – 13.950 euro

Rij dit ding privé en de maandelijkse kosten zijn niet meer te overzien. Veel sap, dikke belastingen en mogelijk ook een prijzige verzekering. Maar hey, je hebt wel een Range Rover met een heerlijke V8.

Audi S4 Avant – 13.900 euro

Deze S4 uit 2005 heeft bijna twee ton gedraaid. Peanuts voor zo’n robuuste V8. De gezinswagen komt met praktische zaken als een trekhaak, bovendien heb je een lekkere ouderwetse handbak!

Volkswagen Phaeton W12 – 12.950 euro

Als je echt lef hebt koop je deze Phaeton met een 6.0 twaalfcilinder. Kost 12.950 euro en komt met een setje interessante velgen..

Mercedes CL500 – 13.950 euro

Aantrekkelijk in combinatie met het youngtimer tarief! Deze prachtige Merc is eigenlijk nooit overtroffen door het merk. Is met 134.000 kilometer nog maar net ingereden.

Porsche Cayenne S – 14.950 euro

Deze Cayenne springt er positief uit door zijn kleur. De meeste Cayennes van deze generatie zie je vaak in het zwart of zilver. Zo in het rood oogt de Porsche zeker niet verkeerd. Komt met extra foute GTS-badges.

PS: het laatste nieuws over Bitcoins check je op apparata.nl