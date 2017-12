Kopen? Aandachtsgeile Toyota Supra met V12

Negeer het goud en de stickers, luister naar het ronkende blok!

Heel leuk en aardig allemaal, dat die nieuwe Supra eraan zit te komen (toch?), maar het wachten begint ons ondertussen wel een beetje dwars te zitten. Voor hen die het net zo goed niet meer zien zitten, presenteren we deze bizarre bolide. Kazuhiko Nagata van de tuningshop Top Secret was ons jaren geleden blijkbaar al voor, toen hij zijn eigen indruk van de toekomstige Supra in elkaar schroefte.

Momenteel staat hij bij BH Auction te wachten om geveild te worden. Zo rond ’07 greep Nagata een Supra uit ’94 bij de lurven met de intentie het plaatwerk dusdanig aan te passen dat het resultaat een futuristische interpretatie van een mogelijke opvolger zou kunnen zijn. De zogenaamde ‘Final Evolution’ wide-bodykit voor de JZA80 was hun laatste groet naar de Supra, die op de moment al enkele jaren uit de productie was gehaald.

Het feestje van de glimmend gouden Supra, compleet met stickers en al, begint echter pas daadwerkelijk bij het openen van de motorkap. Nagata takelde de 5-liter V12 uit een willekeurige Toyota Century, alleen beschikbaar in Japan, en pompte hem op tot 943 pk en 1010 Nm aan koppel. Dit maag omkerende vermogen wordt grotendeels bereikt door de toevoeging van twee HKS GT2835 turbo’s. Om te bewijzen dat het vermogen ook werkelijk inzetbaar was, verscheepte hij zijn krachtige creatie naar het Nardo testcircuit. Na verschillende rondjes kwam de wagen hier tot een topsnelheid van bijna 360 km/u!

BH Auction durfde het nog niet aan om een prijsinschatting te maken en daar sluiten wij ons bij aan. Desondanks is het niet ondenkbaar dat een of andere gek hier heel wat duiten voor af zal gaan rekenen.