Gekkies in Winterswijk bouwen Mercedes AMG-lijkwagen

Als tot stof vergaan je niet snel genoeg kan gaan.

Bij het begrip lijkwagen denk je doorgaans aan gemoedelijk vervoer. Een Cadillac, een Mercedes, dat werk. Nu ik erover nadenk, de klantenkringen van beide merken staan sowieso niet te boek als de jongsten. Toeval? Of zouden de klanten vast een voorschot nemen op wat komen gaat?

Je kan het als betere kraai ook anders aanpakken, bijvoorbeeld met een Anti-Fap-Wrap. Of door je woon-werkverkeer af te leggen in een scherp sturende Maserati, Porsche of BMW. Misschien val je als begrafenisondernemer zelfs voor de charmes van Tesla. Hoewel, als iedereen in die dingen rond gaat rijden blijft er geen zwarte long meer over. Slecht voor de klandizie.

Wat dat betreft is deze Mercedes GLS63 AMG een betere optie. Hoppa, inladen dat kadaver en BRAAAAAP naar die verbrandingsoven. De blaffende uitlaten van de dubbelgeblazen V8 vormen de perfecte soundtrack om je leven een knallend uiteinde te geven, om maar in de sfeer van het jaargetijde te blijven.

Het Winterswijkse Huiskamp Carrosseriefabriek heeft getekend voor de creatie en inmiddels is de auto afgeleverd in het goddeloze Noorwegen. Het mag gezegd worden: het ding ziet er zowel van binnen als van buiten chique uit. Hoewel dat aan de buitenkant vooral te maken heeft met het feit dat je niet ziet waar de auto voor dient.

Lijkt het jouw wel wat om hiermee naar je laatste rustplaats vervoerd te worden, of kruip je voordat het zover is liever zelf een keer achter het stuur?

Bedankt Maarten voor de tip! Image-Credit: Huiskamp Hearses