David Coulthard over pizza, seks en Max Verstappen

Kortom, David Coulthard over het ontbijt van kampioenen?

Genève is niet alleen de tofste autobeurs van het jaar vanwege de auto’s die er op de beursvloer staan, maar ook vanwege het feit dat je er op elke hoek van de beurs een benzinehoofd tegenkomt waarmee je even prettig kan babbelen. Zo tijgerde @wouter naar de stand van Cooper Tires, alwaar hij je moeders favoriete F1 coureur aantrof, namelijk David Coulthard.

De breedgekaakte Schot is waarschijnlijk niet de snelste coureur die ooit plaatsnam in een F1-auto, maar hij kon natuurlijk wel een aardig potje sturen. De man die ooit zijn debuut maakte in de nasleep van het tragische ongeval van Ayrton Senna, scoorde uiteindelijk 13 overwinningen in de Formule 1, waaronder twee in zijn woonplaats Monaco. In het Prinsdom kon ‘DC’ altijd wat extra’s brengen, hoewel hij er in 2001 ook legendarisch lang bleef steken achter -wie kent ‘m niet- Enrique Bernoldi.

We besloten wijselijk om David daar verder geen vragen over te stellen, maar in plaats daarvan de onderwerpen ‘pizza’, ‘seks’ een ‘Max Verstappen’ aan te snijden. Coulthard won namelijk weliswaar niet de titel in de F1, maar won wel de titel naast de baan waar het ging om de meeste knappe modellen aan de haak slaan.

Uiteraard vroeg onze eigen zilveren vos zijn Schotse haarkleurgenoot tenslotte ook nog even naar de auto’s die momenteel in de stal staan in (of buiten) Monaco. Het antwoord van David stelt zeker niet teleur.

Enkele jaren geleden trouwde de aimabele racer overigens met de bevallige Belgische brunette Karen Minier. Als voormalig Red Bull coureur en concurrent van Jos Verstappen (die wellicht DC’s carrière had kunnen hebben, had hij in 1994 voor McLaren gekozen), heeft David ook waar het gaat om MV33 enig recht van spreken.