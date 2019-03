Deze speciale Audi RS4 is stervensduur

Boksbeugel youngtimer pr0n...

De Audi B5 RS4 is een auto die geen geheimen meer kent. We schreven er al eens een prachtig epistel over, hij kwam al eens voorbij op gouden BBSjes, met een aanhangwagen erachter en de net wat laffere versie was natuurlijk ooit de meest verkochte auto onder AB-ers.

In ons met de dag vollediger wordende archief vonden we echter nog geen entries terug van de auto waar dit bericht over gaat, namelijk de Audi RS4 Clubsport. De Clubsport was, zoals te doen gebruikelijk binnen het VAG-concern, de nog net wat scherpere variant van een toch al vrij gepeperd model. Want dingen kunnen nou eenmaal altijd nóg beter.

Het pakketje omvatte subtiele uiterlijke wijzegingen. Zo zijn de spiegelkappen níet aluminiumkleurig zoals bij andere (R)S-modellen uit die tijd inclusief de ‘gewone’ RS4. Sowieso hadden de Clubsport bedenkers kennelijk een haat tegen blinkend metaal; want ook de chromen sierlijsten rond de ramen alsmede de dubbele ovalen uitlaat zijn zwart gemaakt. De Clubsport was wat dat betreft dus een echte trendsetter. In het interieur vind je een stuurwiel terug bekleed met suède en speciale Recaro ‘Pole Position’ kuipstoeltjes. Comfortabel zien ze er niet per se uit, maar ze houden je vast goed op je plaats tijdens een rondje ‘Ring.

Technisch veranderde er ook het een en ander. De Buben van Quattro GmbH keken nog eens kritisch naar het onderstel en de remmen. Als je lef had kon je opteren voor een setje Pirelli P Zero Nero rubber. Feitelijk waren dat gewoon semi-slicks. Aan de reeds door Cosworth tot 380 pk gekietelde 2.7 V6 met twee turbo’s veranderde verder niks, hoewel tuners hebben aangetoond dat er nog wel wat meer uit het blok te peuren valt. Desalniettemin kon je binnen acht minuten een rondje over de Norschleife volbrengen. Niet vergeten vooraf even de Labrador uit de kofferbak te halen…

De waarde van zo’n RS4 Clubsport vandaag de dag valt onder de categorie ‘wat de gek ervoor geeft’. Mocht je er een kunnen vinden zal je waarschijnlijk wel rekening moeten houden met een rug of 70. Koop dan?