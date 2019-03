Racegames spelen is niet alleen weggelegd voor Tesla

Auto's hebben tegenwoordig schermen die goed genoeg zijn voor vette gimmicks.

We zagen het al aan het begin van de video-test van de Model 3: Tesla zet in op gadgets. Naast de Santa Mode van dit jaar en de integratie van MS Paint op het giga scherm, kun je met de Model 3 een klassieke arcade-game spelen. Met het stuur van de auto bestuur je dan een 8-Bit-versie van de Model 3 over een parcours. Geinig detail, maar dat scherm hoeft zich niet te beperken tot 8-Bit nonsens. Zo bewijst Mercedes.

Mercedes-Benz User Xperience, beter bekend als MBUX, baseert zich sinds kort ook op een touchscreen. Het scherm is ietsje kleiner dan de giga-unit van Tesla, maar groot genoeg om redelijke graphics te realiseren. Met het systeem kun je in de nieuwe CLA een ander klassiek spelletje spelen: Mario Kart. Of nou ja, een rip-off. In onderstaande video demonstreert Mercedes het systeem op de Mobile World Congress (MWC).

We kennen het klassieke Nintendo-spelletje al van promotiewerk met SUV-broer GLA. Het MBUX-spelletje bewijst dat de grafische kaart van het systeem, afkomstig van videokaart-topper Nvidia, goed genoeg is voor redelijke visuele kunsten. Je moet niet verwachten dat er een gaming-PC onder je dashboard schuilt, voor een infotainmentsysteem is het dus een hele prestatie.

Sceptici zouden nu zeggen dat dit veel te veel afleidt tijdens het rijden. Zoals je in de bovenstaande video kunt zien, bedien je de game net zoals bij Tesla met het stuur van de auto. Het zal dus dat de game niet gespeeld kan worden onder het (autonoom) rijden.