Focus op het rijden. Het is soms lastig. Dit zijn de 5 grootste afleidingen in het verkeer.

Tijdens het autorijden ben je niet altijd honderd procent gefocust op de weg. Er zijn allerlei factoren te verzinnen waardoor je niet meer aan het opletten bent. Verzekeraar Allianz Direct heeft een onderzoekje uitgevoerd om te kijken wat nu die grootste afleidingen in het verkeer eigenlijk zijn.

Afleidingen in het verkeer

Wat blijkt, andere weggebruikers zijn voor de Nederlandse automobilisten een enorme afleiding. Een bijzondere rijactie, asociaal rijgedrag. Het zijn allemaal dingen die we registreren en vaak veroordelen. Want ja, we kunnen soms als onsympathieke monsters veranderen achter het stuur. Zeker omdat iedereen van zichzelf denkt de beste chauffeur te zijn.

Dit is niet de enige afleiding. Er zijn nog vier factoren die meespelen volgens het onderzoek van de verzekeraar. De complete top 5 staat hieronder opgesomd.

Andere weggebruikers Smartphone Werk aan de weg Billboards langs de weg Slaperigheid Bijrijders Tegemoetkomend verkeer Kinderen Muziek Werkgerelateerde zaken Eten en drinken achter het stuur

Herken jij jezelf in één van deze afleidingen? In vergelijking met hetzelfde onderzoek een jaar geleden zijn er een paar dingen anders. Kinderen, muziek en afleiding door werkgerelateerde zaken zijn nieuw in de lijst opgenomen.

Top 10 grootste ergernissen 2023

Hetzelfde onderzoek bevat ook de Top 10 grootste ergernissen 2023. Eigenlijk is dit lijstje niet heel anders in vergelijking met vorig jaar. De traditionele ergernissen blijven staan. Bumperkleven is nog steeds de grootste ergernis, met mensen die met de smartphone in de auto bezig zijn op 2. De volledige top 10 check je hieronder.

Bumperklevers Smartphonegebruik Onnodig links rijden Te langzaam rijden Te hard rijden Files Afval uit het raam gooien Rechts inhalen Omleidingen Snelheidsbeperkingen

Aan het onderzoek van de verzekeraar deden 1000 respondenten met een Nederlands autorijbewijs mee.