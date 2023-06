Parkeren voor SUV’s duurder vanaf 1 januari

Parkeren voor SUV’s is duurder vanaf 1 januari. Alles om je uit de binnenstad te weren.

Grote Europese steden hebben te kampen met problemen omtrent de auto. In principe komt het erop neer dat de infrastructuur niet berekend is op het toenemende verkeer. Mede daarom zien we in steden als Utrecht en Amsterdam dat er stevige maatregelen worden genomen om het autorijden te ontmoedigen.

In Parijs is dat in principe niet heel erg anders. Natuurlijk, de Franse hoofdstad is iets ruimer qua opzet van het wegennet, maar het is dan ook heel erg druk en vol. Dat niet alleen, het zorgt ook nog eens voor heel erg veel uitstoot en die wil je juist niet in een stedelijke omgeving hebben. In Parijs hebben ze daarom maatregelen getroffen en die zijn bijzonder te noemen.

Parkeren voor SUV’s duurder

Ze gaan namelijk keihard de SUV aanpakken! De Raad van Parijs (Conseil de Paris) heeft een nieuwe wet aangenomen. Deze maakt het lastiger voor auto’s in het algemeen en SUV’s in het bijzonder. Dat is bijzonder, want ondanks dat er veel kritiek is op de SUV, is het ook een immens populaire auto.

Vanaf 1 januari 2024 zullen de parkeergelden hoger zijn als het een SUV betreft. Het idee erachter is dat een zwaardere en meer vervuilende auto, ook meer moet betalen.

Men beroept zich op een onderzoek uit 2022. Daaruit blijk dat 59% van de fijnstoffen in de binnenstad afkomstig zijn van banden en remmen. Dus met een GMC Hummer EV zullen ze je alsnog niet met open armen verwelkomen in Parijs, integendeel. Ze willen echt gaan kijken naar het gewicht van auto’s. Hoe lichter, hoe beter.

Vier factoren

Voor de parkeertarieven kijken ze in Parijs naar vier factoren: het gewicht, het formaat, de motorisering en de parkeertijd. En in veel gevallen ben je met een SUV met de eerste drie factoren al duurder uit. In principe hetzelfde als nu ook het geval is in Lyon en het geval gaat zijn in Grenoble. Voor mensen die niet een dergelijke auto kunnen betalen: je mag de auto buiten de stad parkeren en dan met het openbaar vervoer verder gaan.

Overigens is dit een van de vele maatregelen die Parijs gaat nemen om het autogebruik terug te dringen. Zo komt er een carpoolstrook en een maximumsnelheid van 50 km/u. Kortom, neem lekker de Thalys de volgende keer.

Via: l’Auto-Journal

