Mercedes aan kop als het gaat om de zelf rijdende auto

Mercedes is iets gelukt wat de andere autofabrikanten nog niet gelukt is.

En dat is een certificaat ontvangen om SAE-Level 3 autonoom rijden toe te staan in de Amerikaanse staat Californië. Geen enkele andere autofabrikant ter wereld heeft dit certificaat in de dichtstbevolkte staat van de Verenigde Staten in de tas. Een mijlpaal voor Mercedes-Benz dus.

Tesla staat wereldwijd bekend om de slimme innovaties met betrekking tot autonoom rijden. Dat betekent echter niet dat de andere merken stilzitten. Je zou misschien wel kunnen zeggen dat Mercedes Tesla voorbij is met deze ontwikkeling.

Mercedes zelf rijdende auto

S-klasse en EQS

Met dit certificaat op zak mag Mercedes-Benz autonoom rijden van een Level 3-systeem leveren op auto’s. De Mercedes S-klasse en de EQS krijgen in modeljaar 2024 de technologie als optie aan boord. Na Nevada is Californië de tweede Amerikaanse staat waar Mercedes de techniek mag leveren. In de andere staten is het gebruik van autonoom rijden op dit niveau (nog) niet toegestaan. Elke staat in de VS werkt met een aparte certificering.

Hoewel de Duitsers autonoom rijden uitbundig testen en leveren in de Verenigde Staten, heeft Mercedes ook de ambitie de techniek in andere markten aan te bieden. Met SAE-level 3 is de auto in staat om volledig zelfstandig te rijden op de snelweg in een file of in druk verkeer met snelheden tot 60 km/u in Duitsland en 40 mph in de VS.

Zelfstandig rijden bij 130 km/u

Op de achtergrond werkt het merk hard aan de volgende stappen. De ambitie is om aan het einde van dit decennium autonoom rijden tot 130 km/u mogelijk te maken. Mercedes geeft zichzelf dus nog even de tijd. Want, zo oordeelt het merk, beter safe than sorry. De eerstvolgende stap is de technologie op 90 km/u veilig werkend te krijgen, de voorlopige laatste stap is dus 130 km/u.