Deze EQS heeft 1.000 km range dankzij solid-state accu

Het is nog een prototype, maar Mercedes rijdt al rond met een solid-state accu.

Je kunt een Mercedes EQS een vormeloos ding vinden, maar aan de range ligt het niet. De EQS 450+ heeft een actieradius van 802 km en daar kunnen maar heel weinig EV’s aan tippen. De EQS heeft daarvoor wel een enorme 118 kWh accu nodig. Dat kan beter.

Mercedes is daarom begonnen met testen van een solid-state batterij op de openbare weg. Dit is de accu waar we al jaren op wachten. Onder meer Toyota en Honda zijn hiermee bezig, maar de Chinezen stomen ook al dergelijke accu’s klaar. Mercedes doet ook mee, want ja… Das Beste oder Nichts.

Mercedes is nu zo ver dat ze een prototype op de weg hebben met een solid-state accu. Deze heeft accucellen van het Amerikaanse Factorial Energy, waar Mercedes al jaren in investeert. Daarnaast heeft Mercedes High Performance Powertrains – die de F1-motoren bouwt – meegeholpen aan de ontwikkeling.

Het prototype werd vorig jaar al voorzien van de nieuwe accu, maar is nu klaar om de weg op te gaan. Volgens Mercedes heeft deze auto een range van circa 1.000 km. Dat zegt echter niet zoveel, als je de accucapaciteit niet weet. Die wordt niet vermeld, maar de solid-state batterij van Mercedes zou tot 25% meer range moeten hebben dan een vergelijkbare lithium-ion accu. Uitgaande van 1.000 km range kom je dan ook uit op 118 kWh.

Wanneer we deze accu in een productie-Mercedes kunnen verwachten? Daar doen ze nog geen uitspraken over, dus dat gaat niet op korte termijn gebeuren. Volgens BMW is die hele solid-state accu überhaupt nog niet zo interessant, omdat het simpelweg te duur is. Dat is misschien wel waar, maar dat geldt meestal voor nieuwe technologie.