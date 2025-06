Volgende super-EV-batterij: ”3.000 km range en 5 minuten opladen”

Een nieuwe oplossing zorgt voor een giga actieradius en bliksemsnelle laadtijden.

Voor velen – waaronder ondergetekende – lijkt Toyota de grote aanjager te zijn van de solid-state batterij. Inmiddels is ook Mercedes aangehaakt en kijkt BMW het nog even aan. Maar voor het grootste gedeelte van de solid-state ontwikkelingen moeten we in China zijn.

Bijna 40 procent van de solid-state batterijpatenten komt uit China. Er zijn er nu meer dan 7.600 ingediend vanuit het land. Er is er kortgeleden eentje bijgekomen die voor nogal wat opschudding kan zorgen. Het patent voor een nieuwe solid-state batterij komt van telefoonfabrikant en inmiddels techbedrijf en EV-bouwer Huawei.

Nieuwe methode

De innovatie van Huawei zit ‘m in de materiaalkeuze. Het Chinese bedrijf heeft een solid-state batterij ontwikkeld op basis van sulfide. Dit is een elektrisch geladen atoom van zwavel. Op deze basis zou de batterij een energiedichtheid hebben van 400 tot 500 Wh per kilo. Dat is ongeveer twee tot drie keer zo groot als een normale lithium-ionbatterij.

Het probleem tot dusver met sulfide-batterijen waren de nevenreacties op de lithiuminterface, zeg maar de koppeling tussen de batterij en de aandrijflijn. Dit lost Huawei op door stikstof in te brengen op de elektrolyten (de stoffen die de elektrische lading vasthouden). Door dit te doen, zou de batterij geen last hebben van de reacties, veiliger zijn en langer meegaan.

Neem de range en laadtijd met een korreltje zout

Klinkt allemaal geweldig, dus bouwen dat ding, toch? Niet helemaal. Experts zien de voordelen wel van de nieuwe oplossing, maar zetten ook kanttekeningen bij de genoemde cijfers. Zo kunnen de huidige snelladers niet genoeg stroom afgeven om de genoemde laadduur van 5 minuten te halen. Maar ook op dat front gaan de ontwikkelingen vliegensvlug, weten we dankzij Fastned.

Mochten de solid-state batterijen van Huawei en de rest het toch niet worden, dan heeft BYD nog altijd een behoorlijk sterk alternatief in de aanbieding.

Foto ter illustratie: Mercedes EQB duurtester

Bron: CarNewsChina