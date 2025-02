BMW over solid-state accu: “nu nog niet interessant”

Welke baanbrekende accu-technologie? BMW vindt het pas interessant bij op zijn minst de volgende generatie.

Wanneer je een EV afschrijft als ‘oninteressant’ omdat de techniek er nog niet klaar voor is: besef dat we nog maar aan het begin zitten. Steeds meer innovatie komt bovendrijven wat betreft accutechnologie, efficiëntie en slim omgaan met wat je hebt.

Solid state

Toch blijft er één technologie terugkomen als een soort baanbrekende redding voor de EV: solid state, of vastestof. De hele uitleg is wat lang, maar het heeft met de samenstelling van de accu te maken. Momenteel is de gebruikelijke lithium-ion-accu de gangbare technologie, maar dingen als betrekkelijk lang moeten laden, hoog gewicht en degradatie zijn helaas inherent aan deze techniek. De vastestof-accu belooft op kunnen laden in enkele minuten, voor meer rijbereik uit een kleiner accupakket. Toyota zou ergens dit jaar al een productie-EV met zo’n batterij presenteren en ook Mercedes zou al iets omtrent deze techniek klaarstomen.

BMW: “nog niet interessant”

Je zou dus verwachten dat BMW met hun ‘baanbrekende’ Neue Klasse “Gen6” dan bovenaan de voedselketen staat. Toch blijft het merk bij de welbekende lithium-ion-accu’s. Vergeten, of is er iets anders aan de hand? Nou, de keuze voor gewoon gaan met het reeds bekende is in ieder geval een bewuste als het aan BMW’s EV-vicepresident Martin Schuster. En de hoofdreden is simpel: de kosten-batenanalyse.

Een auto met vastestof-accu in productie nemen gaat zoals het nu is erg duur worden. “Lithium-ion is nog steeds perfect. Bovendien valt er nog meer mee te ontwikkelen, helemaal als het gaat om kosten besparen. De extra kosten van een vastestof-accu maken de producten weer onnodig duur voor wat je krijgt”. Joachim Post, hoofd van inkoop en voorraad bij de EV’s, voegt daaraan toe dat Gen6 klaar is voor meer dan 300 kilometer rijbereik bijladen in 10 minuten. “Dat is meer dan genoeg voor de huidige tijd. Consumenten geven liever minder geld uit dan dat de laadduur marginaal naar beneden gaat.”

BMW sluit de techniek niet uit en denkt dat wellicht bij de volgende generatie een vastestof-accu een goed idee kan zijn. Toch denkt het merk dat ze nog wel even veilig zitten met de basis van Gen6 met lithium-ion. Volgens de heren van BMW is de doorbraak nog een langdurig proces. Desgevraagd is BMW niet bang voor Mercedes die de technologie gaat toepassen, omdat hun rivalen het volgens BMW onmogelijk op een competitieve manier kunnen prijzen. “Zodra dat lukt, gaan wij ook meedoen”. (via Autocar)